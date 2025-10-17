Cali recibió la mejor noticia antes de la final de Libertadores: “Estamos al día”

Llegó la hora definitiva para las ilusiones del Deportivo Cali Femenino que tendrá una dura prueba. Tal vez sea el mayor obstáculo, más que todas las finales disputadas hasta el momento en la Liga BetPlay que ha podido sacar adelante frente a Independiente Santa Fe en tres ocasiones. Corinthians no se lo pondrá fácil en la Copa Libertadores.

Cali logró llegar a la final después de superar en los lanzamientos desde el punto penal a su similar de Colo Colo. Tras los 90 reglamentarios en paridad, las azucareras dieron el golpe. Esa definición podría volver a ser protagonista en el partido más importante frente a Corinthians.

Las azucareras nunca han perdido con equipos brasileños a lo largo de su experiencia en Copa Libertadores superando a Corinthians, Ferroviária y a Sao Paulo. Sin embargo, lo más importante fue lo que Humberto Arias, presidente del club reveló sobre los pagos que estaban pendientes hace algunas semanas.

LA BUENA NOTICIA CON LOS PAGOS AL DEPORTIVO CALI

Humberto Arias, presidente del cuadro vallecaucano habló desde Argentina con Salomé Fajardo, periodista de Win Sports. Salomé le preguntó por el tema de la falta de pagos que puso en problemas la actualidad y futuro de la institución. De hecho, las jugadoras viajaron a Argentina y jugaron la final de la Liga BetPlay Femenina sin el pago completo.

El equipo masculino también está en las mismas situaciones con más de dos meses sin recibir dinero. Afortunadamente, la mejor noticia llegó para la final, justo en el momento indicado para tener una motivación adicional para sacar el resultado a su favor.

Con solo una frase, Humberto Arias dejó claro que, “gracias a Dios pudimos pagar, estamos al día. Lo importante es que estén tranquilas ellas y que puedan mañana representar al país. Creo que nos pueden dar una alegría”.

Bajo ese panorama, las jugadoras están más que mentalizadas para dar el golpe y quedarse con el título internacional, así como lo hizo el Atlético Huila en la única campeona de la Copa Libertadores Femenina en 2018 cuando superaron a Santos de Brasil en esa instancia.