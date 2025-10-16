Cali se ilusiona con la Libertadores: dato las favorece contra Corinthians

Deportivo Cali firmó una histórica presentación en la Copa Libertadores Femenina después de superar a Sao Paulo en la llave de cuartos de final y tras dejar a un lado a Colo Colo de Chile en un vibrante partido que igualaron en ceros, y una definición buena de penales a favor de las vallecaucanas, se instalaron en la final.

Su rival será Corinthians. Por primera vez, el Cali está en una definición del título y puede seguir los pasos de Atlético Huila, única campeona de Colombia en 2018. Además, se instaló al grupo de Santa Fe, América y a las huilenses como finalistas del país.

Con la necesidad de ganar el partido para quedar campeonas de la Libertadores, Deportivo Cali cuenta con aliados y con datos que la ilusionan con el título internacional. La final será ante Corinthians, actuales campeonas y un duro rival para Jhon Alber Ortiz y sus dirigidas y, frente a las brasileñas hay una estadística que permite soñar bastante.

EL DATO QUE PODRÍA DARLE EL TÍTULO AL CALI

Fuera contra Ferroviária o con Corinthians en la final, el dato favorecería al Cali contra cualquiera de esos dos rivales en la final. De hecho, ambos clubes ya han sufrido bastante cuando se han enfrentado al equipo colombiano.

Y es que, el Deportivo Cali es el único equipo colombiano que le ha podido ganar a clubes brasileños en la historia de la Liga profesional. Las azucareras se vieron las caras con Corinthians en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2022 y luego en cuartos de final superaron a Ferroviária.

Deportivo Cali empezó perdiendo contra Corinthians por el gol de Victoria Albuquerque y las colombianas lo remontaron gracias a Ingrid Guerra y Tatiana Ariza. Posteriormente, en los cuartos de final se encontró con Ferroviária para clasificar a la semifinal. Rafa Mineira pegó primero de Ingrid Guerra y Elexa Bahr.

En esta ocasión se enfrentarán nada más ni nada menos que en una final a la espera de definir un título que puede ser histórico para el Deportivo Cali que quiere seguir la senda positiva contra los clubes de Brasil. La gloria eterna está en juego y la espera para un nuevo título colombiano a nivel internacional se ve cada vez más cerca.

CORINTHIANS Y UNA AYUDA QUE LE DIO SANTA FE

Así como hay estadísticas a favor del Deportivo Cali, Santa Fe podría darle la mano al Corinthians. El equipo paulista cada vez que se enfrentó con el cuadro cardenal logra quedar campeona. Eso sucedió en 2017 cuando se vieron en la fase de grupos y coronó el título.

Luego, en 2021 se volvieron a citar en la final y el resultado no fue el mejor para las colombianas con el subtítulo. En la edición pasada del 2024 se repitió la misma final entre cardenales y paulistas que volvió a dejar campeona a Corinthians.

En esta fase de grupos, el tercer partido de la primera instancia tuvo como rivales a Corinthians y a Santa Fe. Las brasileñas superaron por la mínima diferencia a las cardenales con un tempranero tato de Gabi Zanotti. Se vieron las caras y las brasileñas lograron clasificar a la final donde tendrá que dar el golpe contra Cali.