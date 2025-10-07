Cali se ilusiona en Libertadores: lo que necesita para jugar cuartos de final

Terminó la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina para el Deportivo Cali que dio el golpe en su grupo al superar a un Nacional de Uruguay que buscaba sellar su primera victoria, y aprovechar que, horas más tarde, Libertad y Universidad de Chile igualaron sin goles.

Sin duda alguna, el Cali ya estaría más que clasificada si no hubiese sido por el gol de Libertad que terminó con un empate inesperado para las vallecaucanas que estaban controlando el partido durante los 90 minutos en la primera fecha.

Un golazo de Kelly Caicedo de tiro libre que se terminó desviando en la espalda de la portera de Nacional de Uruguay fue determinante para poder abrir el marcador y llevarse la victoria que ilusiona y que acerca a las vallecaucanas a los cuartos de final, caso contrario que el de Independiente Santa Fe que tendrá que hacer una hazaña en la tercera y definitiva fecha.

Con la victoria, Cali tiene dos formas para poder sellar la clasificación, y solo un escenario que la podría dejar afuera de la competencia privando que un equipo colombiano se meta en las fases finales.

LOS ESCENARIOS QUE LE SIRVEN AL CALI PARA CLASIFICAR A LOS CUARTOS DE FINAL

Tres puntos que valen oro, especialmente por el empate de Universidad de Chile y de Libertad. Cali puede sellar la clasificación con victoria ante las chilenas en la última fecha y de esa manera asegurará el liderato en el Grupo D para afrontar los cuartos de final como la gran líder.

Además de la victoria, al Cali le basta con el empate ante Universidad de Chile. En ese caso, ascenderá al liderato con cinco unidades. Ahí no importa tampoco qué pase en el juego entre Libertad y Nacional de Uruguay.

Con la victoria o con el empate es suficiente para que el Deportivo Cali logre la clasificación. De hecho, hasta con una derrota le sirve clasificar para los cuartos de final siempre y cuando, Libertad y Nacional de Uruguay repartan unidades y no salga nadie victoriosa en ese compromiso.

LA ÚNICA FORMA DE QUE CALI QUEDE ELIMINADA

Deportivo Cali enfrenta a Universidad de Chile que tiene dos puntos producto de dos empates en las primeras jornadas. Libertad también acumula dos igualdades, por lo que está en la misma línea que el cuadro chileno. A las caleñas les sirven casi todos los escenarios, excepto uno que las podría dejar afuera.

Y es que, con Libertad y Universidad de Chile detrás del Cali con dos unidades, la oportunidad es grande por parte de las paraguayas y australes de poder dejar afuera a las líderes del momento. Cali tiene cuatro unidades. El empate le basta y hasta la derrota, pero, si se dan otros resultados, quedarían eliminadas.

En ese orden ideas, la única forma en la que el Cali quedaría eliminada es por medio de una derrota ante Universidad de Chile y que Libertad sume de a tres contra Nacional de Uruguay.