Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 16:08

Cali sueña con la Libertadores femenina: rival y fecha para los cuartos de final

Deportivo Cali terminó como líder del grupo D con siete puntos.

Deportivo Cali se convirtió en el único representante colombiano en la Copa Conmebol Libertadores femenina, después de confirmar su clasificación a los cuartos de final, tras derrotar este jueves 9 de octubre a la Universidad de Chile con marcador de 2-0 en la última fecha de la fase de grupos.

Con este triunfo, las azucareras lideraron la zona D con siete puntos y cuatro goles a favor y solo uno en contra.

 

Rival de Deportivo Cali en cuartos de final de la Copa Libertadores femenina

Tras clasificar en la primera posición del grupo D, Deportivo Cali se medirá en los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores con el segundo equipo clasificado en la zona C.

A falta de disputarse la última fecha del grupo C, entre Sao Paulo de Brasil o San Lorenzo de Argentina saldría el rival de las 'azucareras'.

 

¿Cuándo jugaría Cali los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina?

El partido de Deportivo Cali por los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina está programado para este domingo 12 de octubre.

