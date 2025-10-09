Cali sueña con la Libertadores femenina: rival y fecha para los cuartos de final

Deportivo Cali se convirtió en el único representante colombiano en la Copa Conmebol Libertadores femenina, después de confirmar su clasificación a los cuartos de final, tras derrotar este jueves 9 de octubre a la Universidad de Chile con marcador de 2-0 en la última fecha de la fase de grupos.

Con este triunfo, las azucareras lideraron la zona D con siete puntos y cuatro goles a favor y solo uno en contra.