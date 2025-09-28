Actualizado:
Cali sufre y confirma la primera baja para Libertadores: jugadora sufrió fea lesión
Deportivo Cali no contará con una de sus jugadoras titulares durante la Copa Libertadores Femenina.
El Deportivo Cali, a través de su Departamento Médico del equipo femenino, emitió un comunicado oficial en el que informó sobre la situación de la jugadora Ingrid Guerra, quien presentó una lesión que la dejará por fuera de la próxima edición de la CONMEBOL Libertadores Femenina 2025.
Según el parte médico, Guerra sufrió un trauma en el tobillo derecho que derivó en una herida profunda en la zona del talón. Debido a la magnitud de la lesión, fue necesario realizar una intervención quirúrgica con el objetivo de efectuar limpieza y desbridamiento en la región afectada.
El informe señala que el tiempo estimado de incapacidad médica será de aproximadamente un mes, lo que impide la presencia de la delantera en el torneo internacional que el club afrontará en octubre. Esta ausencia representa una baja sensible para el plantel en la competición continental, en la que el Deportivo Cali había incluido a Guerra como una de las piezas de su nómina principal.
📄Reporte Médico Oficial | Ingrid Guerra pic.twitter.com/8hI7dN6jss— Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) September 28, 2025
La jugadora venía siendo parte activa de la preparación del conjunto vallecaucano de cara a la Libertadores, campeonato en el que el equipo buscará avanzar en la fase de grupos y posicionarse en instancias decisivas. Sin embargo, tras conocerse el diagnóstico, el cuerpo técnico deberá reorganizar sus planes tácticos y contemplar alternativas en la delantera para afrontar los compromisos del certamen.
