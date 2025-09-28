Cali sufre y confirma la primera baja para Libertadores: jugadora sufrió fea lesión

El Deportivo Cali, a través de su Departamento Médico del equipo femenino, emitió un comunicado oficial en el que informó sobre la situación de la jugadora Ingrid Guerra, quien presentó una lesión que la dejará por fuera de la próxima edición de la CONMEBOL Libertadores Femenina 2025.

Según el parte médico, Guerra sufrió un trauma en el tobillo derecho que derivó en una herida profunda en la zona del talón. Debido a la magnitud de la lesión, fue necesario realizar una intervención quirúrgica con el objetivo de efectuar limpieza y desbridamiento en la región afectada.

El informe señala que el tiempo estimado de incapacidad médica será de aproximadamente un mes, lo que impide la presencia de la delantera en el torneo internacional que el club afrontará en octubre. Esta ausencia representa una baja sensible para el plantel en la competición continental, en la que el Deportivo Cali había incluido a Guerra como una de las piezas de su nómina principal.