Cali tiene nueva inspiración en Libertadores: destapan millonario premio

Por segunda vez en la historia del Deportivo Cali Femenino, están al borde de la gloria eterna en la Copa Libertadores. En 2022 se metieron en las semifinales del certamen, pero Boca Juniors las eliminó desde el punto penal. Ahora, tienen esa posibilidad de instalarse en la final, pero deberán superar la prueba de Colo Colo.

Las chilenas dejaron atrás a Libertad de Paraguay y con esa victoria por la mínima diferencia se hacen invencibles con una racha positiva de 36 partidos sin perder. Su última derrota fue el 6 de octubre cuando cayeron contra Santos de Brasil en la Copa Libertadores del 2024. Además, tienen a una de las goleadoras como lo es Mary Valencia.

Nada de eso puede importarle al Cali que superó a Sao Paulo, una victoria que acrecienta su historia contra equipos brasileños, dado que nunca ha perdido ante rivales de Brasil en su historia de la Copa Libertadores. Más allá de la gloria deportiva, las vallecaucanas se podrían hacer con un millonario botín en cada uno de los escenarios finales para la institución.

MILLONARIOS PREMIOS EN LA COPA LIBERTADORES

Además de querer darle a Colombia su segunda Copa Libertadores Femenina, hay otro incentivo que puede ser muy provechoso para el Deportivo Cali y tiene que ver con los millones que ganaría en caso de ser finalista, sea campeona o subcampeona, al igual que en el caso de que sea tercera.

Si pierden las semifinales, buscarían dar el golpe con el consuelo del tercer puesto. En ese sentido, si alcanza el podio, la institución se haría con 250,000 dólares. Mientras tanto, llegar a la final le permitiría tener dos escenarios, y, claramente, ser campeón les daría mucho más dinero que ser segundas.

Así las cosas, en caso de quedarse con el trofeo que es el máximo objetivo de Jhon Alber Ortiz y sus dirigidas, el Cali se haría con 2,000,000 de dólares. Un incentivo más allá de lo deportivo que puede ayudar a un equipo protagonista en la historia de la Liga Femenina y que buscaría volver a ganar todo en el 2026.

Por su parte, en caso de que sean segundas en la Copa del Mundo, se harán con 600,000 dólares, una diferencia grande frente a lo que suma la campeona, pero puede ser un impulso grande para el futuro de la institución vallecaucana.

UNA DIFERENCIA ABISMAL FRENTE A LO QUE GANÓ EL ATLÉTICO HUILA EN LA LIBERTADORES FEMENINA TRAS EL TÍTULO

El Cali podría igualar al Atlético Huila como las únicas ganadoras en la historia de Colombia. Sin embargo, la diferencia entre años es abismal, al igual que los premios millonarios con los que se premia a las ganadoras, subcampeonas y a las terceras en el certamen internacional.

Cuando el Huila ganó en 2018 la gloria eterna, el club recibió 55,000 dólares, un premio que se queda corto ante los 2,000,000 de dólares que ahora ganaría la campeona. De hecho, también quedan muy distantes de la suma que ganan las segundas y terceras en esta nueva edición.

Los 55,000 dólares no logran llegar a los 250,000 que dan para la última escuadra que alcance el podio ni tampoco a los 600,000 de la subcampeona ni mucho menos a la suma que gana la campeona.