Cali tomó decisión con el equipo femenino a horas de la final de Libertadores

Deportivo Cali tomó una decisión administrativa relevante tras la clasificación del equipo femenino a la final de la Copa Libertadores. Luego de varios meses de retrasos en los pagos, el club saldó las deudas pendientes con las jugadoras, quedando al día en materia salarial con la plantilla que disputará el título continental.

El conjunto vallecaucano, que enfrentará este sábado 18 de octubre a Corinthians en el estadio Florencio Sola de Buenos Aires, había tenido dificultades económicas que afectaron los pagos desde abril, según se conoció en días recientes. Sin embargo, antes de la final, la dirigencia cumplió con los compromisos financieros correspondientes a las futbolistas que representan al equipo en la competencia internacional.

Esta medida se conoció luego de la clasificación del Deportivo Cali a la final, obtenida tras vencer por penales a Colo Colo en semifinales. La plantilla, dirigida por Jhon Albert Ortiz, completó una campaña destacada en el torneo continental y ahora se prepara para enfrentar a uno de los clubes más fuertes del fútbol femenino sudamericano.