Cali va por la historia: la deuda pendiente en la Copa Libertadores

Llegó la hora para que las representantes de Colombia hagan historia en la Copa Libertadores Femenina. Atlético Huila por ahora es la única institución que ha podido dar el golpe venciendo a grandes rivales de Brasil y sacando la cara por el país con el primer título de la rama femenina.

Sin embargo, todavía queda la deuda pendiente de equipos colombianos en la Copa Libertadores Femenina. Atlético Huila es hasta la fecha la única campeona, pero no la única finalista después de que Formas Íntimas llegara a finales en 2013 y ser la subcampeona de dicho torneo. Santa Fe y América también han podido meterse en la definición del título.

Deportivo Cali atenderá a esta Copa Libertadores como la campeona tras coronarse en la final de la Liga BetPlay Femenina contra Independiente Santa Fe en un duelo que se ha repetido en varias ocasiones en una definición del título y que siempre ha dejado a las azucareras como las ganadoras. Además, le permite atender al torneo internacional como cabeza de grupo.

Para esta Copa Libertadores, Cali tendrá que verse las caras con Libertad de Paraguay (viernes 3 de octubre), Nacional de Uruguay (lunes 6 de octubre) y Universidad de Chile (jueves 8 de octubre). Las campeonas de Colombia tienen que sacar adelante el título conseguido y acabar con la deuda pendiente en el torneo internacional.

LA DEUDA DEL CALI EN LA COPA LIBERTADORES

A diferencia del América y de Santa Fe, el Cali, que ha dado grandes golpes en la competencia local, no ha podido instalarse en instancias de títulos en la Copa Libertadores. Esta será la cuarta ocasión en la que el Cali afronta el torneo internacional y siempre cumple, por lo menos en la fase de grupos.

En las anteriores ediciones, Cali siempre se metió en los cuartos de final como primera de su grupo siendo inalcanzable ante sus rivales. No obstante, es ahí donde históricamente se han complicado. En la primera ocasión, quedaron eliminadas en los cuartos por Nacional de Uruguay en 2021, luego en 2022 pasaron a las semifinales y perdieron en penales contra Boca Juniors. Tampoco pudieron montarse al podio por la goleada ante el América de Cali en el tercer puesto.

La última edición en la que participaron fue la del 2024 en la que se esperaba un mejor rendimiento con respecto a lo que dejaron en 2022. En ese sentido, llegar a la final era el objetivo. Independiente del Valle se salió con la suya y las despachó en cuartos de final.

Bajo este panorama, en esta cuarta oportunidad que tendrá el Cali, la deuda pendiente es meterse en el podio, ser tercera a nivel continental, o apuntarle al máximo objetivo de llegar a la final y representar al país con el título que lleva siete años de sequía tras la victoria del Atlético Huila.

A falta de una semana para que empiece la Copa Libertadores en Banfield y Morón, sedes de Argentina, el Deportivo Cali todavía no ha oficializado mayores fichajes para afrontar el torneo. Confiarán en la base campeona, aunque Jhon Alber Ortiz dejó claro que se armarán lentamente y confirmarán pronto las incorporaciones.