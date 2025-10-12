La Copa Libertadores Femenina está llegando a su final con el vibrante partido del Deportivo Cali que sigue en la pelea por hacer historia en Colombia y a nivel internacional. En la cuarta posibilidad que tiene en esta competencia, la idea es dejar pasar los malos ratos en anteriores ediciones cuando se ha estancado, justamente en la llave de cuartos de final.

Horas más temprano, Colo Colo le dio el golpe a Libertad de Paraguay en la primera llave de los cuartos de final en esta jornada dominical. Sao Paulo y Deportivo Cali se verán las caras para conocer a la nueva rival de las colocolinas. Por el lado de las brasileñas, ya se enfrentaron al cuadro chileno.

Deportivo Cali sueña con instalarse por segunda vez en su historia en la semifinal de la Copa Libertadores. Para este reto ante Sao Paulo, Jhon Alber Ortiz recuperó a Zharick Montoya, una jugadora clave en la obtención del título liguero ante Independiente Santa Fe. Las vallecaucanas clasificaron de líderes en su respectivo grupo con siete puntos, mientras que las brasileñas fueron segundas.

Sao Paulo buscará propinarle el golpe a Cali con un equipo fuerte con jugadoras como Aline, Camilinha, Millene Fernandes, que son los pilares del club paulista. A diferencia del Cali, las brasileñas sumaron una derrota ante Colo Colo en la segunda fecha de la fase de grupos.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER DEPORTIVO CALI VS SAO PAULO ESTE DOMINGO 12 DE OCTUBRE POR LA COPA LIBERTADORES FEMENINA EN CUARTOS DE FINAL

El partido entre el Deportivo Cali vs Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina será crucial para instalarse en la siguiente ronda semifinalista contra Colo Colo. El partido se podrá ver a partir de las 6 de la tarde, hora de Colombia y tendrá señal de televisión de Win Sports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO DEPORTIVO CALI VS SAO PAULO

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.