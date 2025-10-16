Cambio de última hora para la final de la Libertadores Femenina: se notificó al Cali

La final de la Copa Libertadores Femenina 2025 entre Deportivo Cali y Corinthians sufrió un cambio en su programación. El compromiso, que estaba previsto inicialmente para disputarse a las 6:00 p. m. hora de Colombia, fue reprogramado para las 2:30 p. m. del mismo día, sábado 18 de octubre. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Florencio Sola, ubicado en Buenos Aires, Argentina, sede central de la presente edición del torneo continental.

Vea también: Cali se ilusiona con la Libertadores: dato las favorece contra Corinthians

La Conmebol confirmó la modificación a través de sus canales oficiales, explicando que el ajuste se realizó por motivos logísticos relacionados con la organización del evento y la transmisión internacional. El cambio implica una reconfiguración en la planeación de ambos clubes finalistas, que ya se encuentran en territorio argentino ultimando los detalles para el encuentro decisivo.