Cargando contenido

Corinthians vs Cali, final Libertadores Femenina
Corinthians vs Cali, final Libertadores Femenina
Conmebol
Copa Libertadores
Actualizado:
Jue, 16/10/2025 - 13:52

Cambio de última hora para la final de la Libertadores Femenina: se notificó al Cali

Deportivo Cali y Corinthians disputarán la gran final de la Copa Libertadores Femenina.

La final de la Copa Libertadores Femenina 2025 entre Deportivo Cali y Corinthians sufrió un cambio en su programación. El compromiso, que estaba previsto inicialmente para disputarse a las 6:00 p. m. hora de Colombia, fue reprogramado para las 2:30 p. m. del mismo día, sábado 18 de octubre. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Florencio Sola, ubicado en Buenos Aires, Argentina, sede central de la presente edición del torneo continental.

Vea también: Cali se ilusiona con la Libertadores: dato las favorece contra Corinthians

La Conmebol confirmó la modificación a través de sus canales oficiales, explicando que el ajuste se realizó por motivos logísticos relacionados con la organización del evento y la transmisión internacional. El cambio implica una reconfiguración en la planeación de ambos clubes finalistas, que ya se encuentran en territorio argentino ultimando los detalles para el encuentro decisivo.

Lea también
Image
Deportivo Cali Femenino en Copa Libertadores

¿Quién será el rival de Cali en la final de Libertadores?

Ver más

Deportivo Cali llega a la final tras superar a Colo Colo en una serie que se definió por penales, luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario. El conjunto vallecaucano clasificó a su primera final continental, buscando su primer título en el certamen.

Le puede interesar: ¿Cuándo se disputará la final de la Copa Libertadores Femenina 2025?

Por su parte, Corinthians aseguró su presencia en la final después de vencer a Ferroviária en la otra semifinal. El conjunto brasileño, uno de los más exitosos del fútbol femenino sudamericano, aspira a conseguir un nuevo trofeo para su palmarés y reafirmar su dominio en la región.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Futbol

Deportivo Cali Femenino

Imagen
Copa Libertadores Femenina

Copa Libertadores Femenina

Imagen

Corinthians Femenino

Cargando más contenidos

Fin del contenido