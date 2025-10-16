Actualizado:
Jue, 16/10/2025 - 13:52
Cambio de última hora para la final de la Libertadores Femenina: se notificó al Cali
Deportivo Cali y Corinthians disputarán la gran final de la Copa Libertadores Femenina.
La final de la Copa Libertadores Femenina 2025 entre Deportivo Cali y Corinthians sufrió un cambio en su programación. El compromiso, que estaba previsto inicialmente para disputarse a las 6:00 p. m. hora de Colombia, fue reprogramado para las 2:30 p. m. del mismo día, sábado 18 de octubre. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Florencio Sola, ubicado en Buenos Aires, Argentina, sede central de la presente edición del torneo continental.
La Conmebol confirmó la modificación a través de sus canales oficiales, explicando que el ajuste se realizó por motivos logísticos relacionados con la organización del evento y la transmisión internacional. El cambio implica una reconfiguración en la planeación de ambos clubes finalistas, que ya se encuentran en territorio argentino ultimando los detalles para el encuentro decisivo.
⏰🏆¡Nuevos horarios para los partidos por el tercer puesto y la Final de la CONMEBOL #LibertadoresFEM!— CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 16, 2025
🗓️⌚️ Novos horários para os jogos de disputa de terceiro lugar e Final!#AGlóriaÉDelas | #LaGloriaEsDeEllas pic.twitter.com/VH2Csjgpl1
Deportivo Cali llega a la final tras superar a Colo Colo en una serie que se definió por penales, luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario. El conjunto vallecaucano clasificó a su primera final continental, buscando su primer título en el certamen.
Por su parte, Corinthians aseguró su presencia en la final después de vencer a Ferroviária en la otra semifinal. El conjunto brasileño, uno de los más exitosos del fútbol femenino sudamericano, aspira a conseguir un nuevo trofeo para su palmarés y reafirmar su dominio en la región.
