Canal que transmite Independiente del Valle vs Unión Española ONLINE EN VIVO; Libertadores

El ecuatoriano Independiente del Valle está resuelto a poner fin a la suerte del chileno Unión Española en el desquite de este martes en Quito, por la segunda etapa de la Copa Libertadores-2021, luego de que los hispanos ganaran con un autogol.

INDEPENDIENTE DEL VALLE VS UNIÓN ESPAÑOLA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Ecuador, el compromiso Del Valle vs Unión Española se puede ver en ESPN Andina, ESPN Sur. En Chile transmite Fox Sports 1 Chile, ESPN Sur. en Estados Unidos lo hace beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT.

Chile: 9:30 pm

Ecuador: 7:30 pm

Estados Unidos: 7:30 pm (este), 4:30 pm (pacífico)

Los rojos se alzaron con la agónica victoria por 1-0 hace una semana en su fortín de Santa Laura, en Santiago, gracias al tanto en propia cabaña del ecuatoriano Beber Caicedo a los 56 minutos, con lo que pudieron respirar tras mostrar debilidad.

El entrenador de la 'Furia Roja', el chileno Jorge Pellicer, está decidido a hacer prevalecer esa ventaja para alcanzar la tercera fase de la Libertadores, en la que el vencedor de la llave jugará contra el mejor de la serie entre el favorito brasileño Gremio y el peruano Ayacucho.

El DT dijo que transmitió a sus discípulos que sellarán pasaporte en Quito. "No me pregunten el resultado, no me pregunten de qué forma, pero Unión Española clasifica", manifestó.

Pero la fortuna de la que los hispanos se beneficiaron en el cotejo de ida corre riesgo en los 2.850 metros de altura de Quito, donde mandan los negriazules, monarcas de la Sudamericana de 2019 y vicecampeones de la Libertadores de 2016 y de la Recopa Sudamericana de 2020.

El sábado, los del Valle se impusieron por 4-3 sobre Aucas por la cuarta fecha del campeonato ecuatoriano anual, con lo que figuran en el quinto puesto (con 6 puntos) entre 16 clubes.

La escuadra admitió que "terminó siendo sufrida" esa victoria previa al importante choque con Unión Española.