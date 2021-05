Canal que transmite Junior vs River Plate ONLINE EN VIVO; Libertadores

Junior recibe en el estadio Romelio Martínez al argentino River Plate para disputar el encuentro por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores.

JUNIOR VS RIVER PLATE: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el compromiso Junior vs River Plate se puede ver en ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur. En Argentina también lo puede apreciar por ESPN2 Sur y en Estados Unidos es transmitido por beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT.

Colombia: 7:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico)



Los "Tiburones", que apenas han conseguido dos puntos, producto de dos empates ante Santa Fe y Fluminense y una derrota de visitante ante River en Buenos Aires, están obligados a ganar para mantener las posibilidades de clasificación a la siguiente ronda.



El cuadro del entrenador Luis Amarando Perea ya podrá contar con el defensor central Willer Ditta, quien se perdió el encuentro pasado ante Fluminense por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, sigue la incertidumbre con su compañero de zaga Mera.



En igual condición está Teófilo Gutiérrez, quien tiene varias semanas con una lesión en el tendón de Aquiles, lo que no le ha permitido jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores y junto con Mera deberán esperar hasta el último momento si son tenidos en cuenta para el partido ante River.



De no presentarse más novedades, la zona defensiva la completarán Fabián Viáfara y Gabriel Fuentes, mientras que en el medio la zona de contención la ocuparán Didier Moreno y Larry Vásquez.



La responsabilidad de la creación está a cargo de John Pajoy y Freddy Hinistroza, quienes acompañarán a Eddwin Cetré y en la delantera estará el goleador Miguel Ángel Borja.



Por su parte, River Plate llegó la noche del lunes a Barranquilla con una plantilla en la que el entrenador Marcelo Gallardo combinará titulares con suplentes con el fin de rotar la nómina y darle aire al equipo. Los "millonarios" reservarán algunas de sus mejores fichas para el juego ante Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina.



Son bajas el defensor Gonzalo Montiel y el volante Enzo Pérez. El primero por una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo y el segundo no fue concentrado por presentar un cuadro gastrointestinal.



En la tabla de posiciones Fluminense y River Plate empatan en el primer lugar del grupo D con cinco puntos y un gol de diferencia, mientras que el Junior y Santa Fe son últimos con apenas dos puntos y una diferencia de menos uno.