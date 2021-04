Canal que transmite Rentistas vs Racing ONLINE EN VIVO; Libertadores

El humilde equipo uruguayo Rentistas hace su debut absoluto en la Copa Libertadores de América cuando reciba al tradicional Racing de Avellaneda en la primera fecha de Grupo E de la edición 2021 del torneo.

RENTISTAS VS RACING: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el compromiso Rentistas vs Racing se puede ver en ESPN Sur. En Uruguay lo podrá ver por ESPN Sur. En Estados Unidos es transmitido por beIN SPORTS CONNECT.



Argentina: 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 6:00 pm (pacífico)

Rentistas y Racing comparten el Grupo E de la Libertadores con el peruano Sporting Cristal y el Sao Paulo.



Este compromiso es el estreno en Libertadores de Rentistas, cuya única participación internacional fue en 2014 en la Copa Sudamericana, en la que quedó afuera tras ser eliminado en la primeras de cambio por el Cerro Porteño paraguayo.

El 'Bicho Colorado', oriundo del barrio montevideano Cerrito de la Victoria, llegó este 2021 al máximo torneo continental tras haber tenido una muy buena campaña el año pasado en la que ganó el torneo Apertura, su primer título en la primera división charrúa.

No obstante, la oncena dirigida entonces por Alejandro Capuccio sufrió una importante sangría de jugadores y no solo no pudo repetir su éxito en el Clausura, sino que cayó en un declive que lo dejó último en ese torneo.

Aún así, con actitud y espíritu logró ganarle una semifinal a Liverpool, el campeón del Clausura, y obtener su pase a la final del Campeonato Uruguayo 2020 contra Nacional, que a la postre terminó perdiendo.

El 'Bicho' estrena en esta Libertadores un nuevo director técnico, Martín Varini, de 29 años, luego del pasaje de Capuccio a Nacional dos semanas atrás.



En tanto, Racing, uno de los equipos más populares de Argentina, viene mostrando bastante irregularidad en la Copa de la Liga del fútbol doméstico, donde este domingo cayó ante el último de su grupo.

Arsenal, que ha perdido ocho partidos de diez jugados, le venció 2-1 con tantos del uruguayo Jhonatan Candia (23) y de Gastón Suso (27), mientras que Tomás Chancalay (40) achicó distancias para la 'Academia' que se complicó en la lucha por la clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga.