Edwin Cardona botó dos penales contra Sao Paulo en Copa Libertadores

Copa Libertadores
Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 21:15

Cardona ERRÓ DOS PENALES consecutivos en la Copa Libertadores ante Sao Paulo

Cardona pasa una noche para el olvido en la Copa Libertadores y botó un segundo penal ante Sao Paulo.

El duelo entre Atlético Nacional y Sao Paulo ha sido uno de los más polémicos en la presente edición de la Copa Libertadores, ya que el cuadro 'verdolaga' llegaba como favorito al Atanasio Girardot, pero la suerte y poderío del cuadro brasileño le complicó el objetivo. 

La escuadra comandada por Hernán Crespo se hizo fuerte auspiciando en condición de visitante y esto afectó anímicamente a Nacional, el cual dominó claramente durante todo el partido, pero no pudo abrir el marcador, al menos hasta el minuto 70. Uno de los más afectados de este partido sin duda alguna fue el capitán, Edwin Cardona, quien tuvo en su pierna derecha dos oportunidades para abrir el marcador desde el punto penal, pero erró ambas ocasiones. 

Edwin Cardona perdonó a Sao Paulo errando su segundo penal de la noche

La noche del 12 de agosto de 2025 quedará enmarcada en la historia de la Copa Libertadores, de Nacional y del propio Edwin Cardona, quien no fue capaz de convertir dos penales en el duelo frente a Sao Paulo en Medellín. 

El volante y capitán del cuadro 'verdolaga' tuvo una noche para el olvido en el Atanasio Girardot, ya que desperdició dos oportunidades claras para darle la victoria a su equipo y llegar con ventaja a rematar la serie en Brasil.

 

Ambas ocasiones se dieron desde el punto penal, la primera de ellas sobre los 12 minutos, botando el balón por fuera y la segunda sobre el 67, habiendo tomado la decisión de ejecutar el cobro al mismo punto de la primera ocasión y el guardameta de la escuadra brasileña adivinó las intenciones, lo que le permitió atajar la pelota para mantener el 0-0. 

¿Cuándo será el partido de vuelta de la Copa Libertadores entre Nacional y Sao Paulo?

El partido de vuelta entre Atlético Nacional y São Paulo, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, se disputará el martes 19 de agosto de 2025, en el estadio Morumbí de São Paulo, y dará inicio a las 7:30 p.m. hora de Colombia. 

