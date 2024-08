Carlos Bacca no se guardó nada tras eliminación de Libertadores: "jodido, lo regalamos"

Junior de Barranquilla repitió la misma historia que lo ha perseguido desde los últimos 28 años, que no ha podido volver a meterse a los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores. En esta ocasión, se encontraron con un Colo Colo de Chile que venía con varios años sin ser protagonista en la competencia internacional.

La jerarquía del ‘Cacique’ se vio reflejada en una victoria en condición de visitante para aumentar la ventaja final de 1-3 a favor de Colo Colo. Aprovecharon el desconcierto local, que, con imprecisiones y falta de creación, ya que la mayoría de las opciones que tuvieron no fueron construidas, fue vital para Jorge Almirón y sus dirigidos.

Vea también: Primera decisión de Arturo Reyes tras la eliminación de Libertadores

Inmediatamente después de recibir el gol de Lucas Cepeda, Carlos Bacca igualó el compromiso para irse al descanso con un empate a un tanto que dejaba vivas las opciones del Junior. El capitán de la institución atlanticense fue frentero ante esta sensible situación que colmó a los hinchas locales.

CARLOS BACCA: “LA MISMA CAGADA”

En entrevista con ESPN después de la derrota contra Colo Colo, el capitán, Carlos Arturo Bacca dio las precisiones sobre lo que fue la eliminación de la Copa Libertadores. “Jodido, jodido porque teníamos la ilusión de clasificar con nuestra gente, nos han metido los goles que no hemos metido. Nos han metido dos goles y los hemos regalado”.

Le puede interesar: Junior no pudo en Barranquilla ante Colo Colo y fracasó en la Libertadores

Además, le preguntaron sobre las opciones desaprovechadas durante los 180 minutos disputados que conllevaron a la derrota en ambos compromisos disputados, “puede que sí, pro también hay que sacar la portería en cero. Es de todos, tenemos que comprometernos más, nos han metido otro gol de pelota quieta y es así. Qué podemos decir, pedir perdón por la gente que nos viene a apoyar y que a pesar de todo nos siguen apoyando y nosotros seguimos haciendo las mismas cagadas”.

Finalmente, Carlos Bacca fue consultado si fue justa o no la victoria de Colo Colo, y a la postre, la clasificación a los cuartos de final, “no sé si es justo o no, pero se lleva la clasificación que es lo importante. Y ya está”. La plantilla chilena se alista para la siguiente fase en donde enfrentará a quien gane la serie entre River Plate o Talleres de Córdoba.