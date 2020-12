Carrascal: elogios de Gallardo y la notable calificación de la prensa argentina

Aunque los dos colombianos de River Plate han tenido buenas actuaciones, uno de ellos ha sido el referente de las últimas fechas tras estar aprovechando la confianza que le brinda su estratega, Marcelo Gallardo en la Copa Diego Maradona y Copa Libertadores.

Y es que Jorge Carrascal últimamente ha estado en la boca de la prensa argentina, tras haber cosechado grandes presentaciones como la que se vio ante Nacional de Uruguay donde Carrascal anotó un ‘golazo’ luego de demostrar una calidad técnica extraordinaria.

Por ese gol y su presentación, el diario argentino Olé le dio una calificación de 9 puntos y además expresó que el colombiano tuvo un “gran control y mejor pegada para el 1-0. Chispazos de crack para regar la cancha de fútbol. Clarísima lectura y la justificación de una titularidad que ya no se discute”.

No obstante, esos no fueron los únicos elogios para ‘Carrascrack’. El ‘Muñeco’ Gallardo fue consultado por la presentación del colombiano a lo que respondió que está apto para jugar: “A veces considero cuando un jugador me puede dar algo diferente en el equipo, que era su calidad técnica y fantasía en el juego. Nosotros no estábamos teniendo eso y necesitaba que él estuviera en condiciones para darlo. Empezó a mostrar con el partido del jueves pasado que no estaba equivocado y va ganando confianza, minutos y asumiendo el juego".

Por otra parte el adiestrador argentino agregó que el colombiano es un jugador diferente y que está para darle una mano al equipo cuando se necesite. Hay que resaltar que Carrascal está haciendo ‘olvidar’ las ausencias de varios jugadores que han pasado por ese puesto y que dejaron un grato recuerdo en la hinchada del equipo ‘Millonario’ como lo fueron Gonzalo ‘Pity’ Martínez y Juan Fernando Quintero.