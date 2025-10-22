Actualizado:
Carrascal encendió al Maracaná: golazo contra Racing ilusiona en Libertadores
El Maracaná se vistió de gala con una final adelantada en la Copa Libertadores.
Vibrante duelo en el Estadio Maracaná con Flamengo que buscaba dar el primer golpe en las semifinales de la Copa Libertadores de América para volver a saborear la gloria de meterse en una final esperando rival entre Palmeiras y Liga de Quito. El equipo brasileño fue el que tuvo las mejores opciones ante un Racing, que la derrota no le viene tan mal.
Jorge Carrascal se vistió de héroe firmando un partidazo como titular y ganándose la confianza poco a poco de Filipe Luís y de los aficionados. El colombiano acabó con la ilusión de Racing en condición de visitante y ahora, los argentinos tendrán que remontar en el Cilindro una diferencia corta de apenas 1-0.
EMPATE SIN GOLES, CON EMOCIONES Y CON JORGE CARRASCAR FIGURA
El volante colombiano que no estuvo en la pasada Fecha FIFA con la Selección Colombia firmó un partidazo desde el primer minuto. De hecho, pudo marcar a los 15 minutos después de una acción colectiva que tuvo a Giorgian De Arrascaeta como el hilo conductor y que encontró a Jorge Carrascal que definió suave a las manos de Facundo Cambeses.
Racing quiso despertar de los embates de Flamengo y tuvo una inmejorable opción sobre los 33 minutos con un córner que encontró a Santiago Solari que remató y Agustín Rossi despejó el peligro. No fluía las ideas de Tomás Conechny, del mismo Solari para poder llegar al área rival, mientras que Jorge Carrascal guiaba a los brasileños durante los primeros 45.
Movilidad partiendo por las bandas y entrando al centro del campo fue lo que destacó a Jorge Carrascal que volvió a aparecer con riesgo sobre los 45 minutos con un desborde tras varios amagues y regates. Centró y Pedro definió de manera acrobática ante un Facundo Cambeses que se quedó quieto y salvó en dos tiempos.
JORGE CARRASCAL LE DIO EL TROUNFO A FLAMENGO
Entrando en el segundo tiempo, Jorge Carrascal siguió siendo el hilo conductor de Flamengo moviendo los tiempos y con un gol que firmó su partidazo. Aunque, todavía hay dudas con la posición porque parecía partir de un fuera de juego, pero el VAR lo dio como válido.
Sobre los 58 minutos, Giorgian De Arrascaeta pudo romper los ceros con un remate que Facundo Cambeses salvó enviando la pelota al córner. Bruno Henrique tuvo otra oportunidad, pero nuevamente Cambeses se salió con la suya negando la acción.
Entró Samuel Lino y Gonzalo Plata para revolucionar los costados. El extremo brasileño fue importante sobre los 80 minutos en un pase filtrado que encontró al ex Atlético de Madrid muy solo. Ante la salida de Facundo Cambeses cabeceó englobando la pelota por arriba y firmando el gol. Sin embargo, estaba en fuera de juego.
De manera agónica sobre los 88 minutos, Flamengo se puso arriba con un gol merecido de Jorge Carrascal, elegido el mejor jugador del partido. Carrascal filtró para Bruno Henrique y tras su remate que atajó Facundo Cambeses, el cartagenero cerró la acción con un disparo que contó con suerte por un desvío en un jugador de Racing que entró lentamente al fondo.
El gol de Jorge Carrascal da una pequeña ventaja que espera ser significativa para llegar a la final. Racing tendrá que remontar el próximo miércoles 29 de octubre en el Cilindro de Avellaneda.
