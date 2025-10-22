Carrascal encendió al Maracaná: golazo contra Racing ilusiona en Libertadores

Vibrante duelo en el Estadio Maracaná con Flamengo que buscaba dar el primer golpe en las semifinales de la Copa Libertadores de América para volver a saborear la gloria de meterse en una final esperando rival entre Palmeiras y Liga de Quito. El equipo brasileño fue el que tuvo las mejores opciones ante un Racing, que la derrota no le viene tan mal.

Jorge Carrascal se vistió de héroe firmando un partidazo como titular y ganándose la confianza poco a poco de Filipe Luís y de los aficionados. El colombiano acabó con la ilusión de Racing en condición de visitante y ahora, los argentinos tendrán que remontar en el Cilindro una diferencia corta de apenas 1-0.

EMPATE SIN GOLES, CON EMOCIONES Y CON JORGE CARRASCAR FIGURA

El volante colombiano que no estuvo en la pasada Fecha FIFA con la Selección Colombia firmó un partidazo desde el primer minuto. De hecho, pudo marcar a los 15 minutos después de una acción colectiva que tuvo a Giorgian De Arrascaeta como el hilo conductor y que encontró a Jorge Carrascal que definió suave a las manos de Facundo Cambeses.

Racing quiso despertar de los embates de Flamengo y tuvo una inmejorable opción sobre los 33 minutos con un córner que encontró a Santiago Solari que remató y Agustín Rossi despejó el peligro. No fluía las ideas de Tomás Conechny, del mismo Solari para poder llegar al área rival, mientras que Jorge Carrascal guiaba a los brasileños durante los primeros 45.

Movilidad partiendo por las bandas y entrando al centro del campo fue lo que destacó a Jorge Carrascal que volvió a aparecer con riesgo sobre los 45 minutos con un desborde tras varios amagues y regates. Centró y Pedro definió de manera acrobática ante un Facundo Cambeses que se quedó quieto y salvó en dos tiempos.