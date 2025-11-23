Carrascal listo para la final de Libertadores: "Es una revancha"

Una oportunidad que el destino le debía

Carrascal ya sabe lo que es disputar una final de Libertadores, o al menos, lo que significan sus horas previas. Cuando jugaba para River Plate formaba parte del plantel que cayó contra Flamengo en 2019. No pudo jugar por problemas de salud, pero estuvo allí, sintiendo de cerca esa frustración que hoy lo motiva.

Ahora, vestido de rojinegro y ya recuperado de la lesión que lo alejó unas semanas, tiene la posibilidad de enfrentar la historia desde el otro lado.

En entrevista con los canales oficiales de Conmebol, Carrascal fue sincero:

“Había tenido la oportunidad de jugar una final con River, pero no pude por circunstancias, estuve enfermo. Esto es una revancha para mí, personal.”

El colombiano también destacó lo que significa el torneo para la región:

“La Libertadores en Latinoamérica es una pasión, algo que nos mueve. Poder conseguirla es un logro súper grande.”

Recordando 2019, añadió:

“Ese año venía muy enfocado, muy bien preparado, y un resfriado me sacó. Me quedó esa espinita, y la idea ahora es sacármela ganando una Libertadores.”