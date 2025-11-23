Actualizado:
Carrascal listo para la final de Libertadores: "Es una revancha"
El colombiano disputará la final de Libertadores con Flamengo.
A una semana de la gran final de la Copa Libertadores 2025, la expectativa crece y uno de los protagonistas es Jorge Carrascal, pieza clave del Flamengo y uno de los jugadores que más ilusión genera para este duelo decisivo. El colombiano, que ha sido determinante a lo largo del torneo, vive estos días con especial emoción ya que para él, esta final tiene un sabor personal.
Flamengo llega nuevamente al partido más importante del continente y Carrascal ha sido fundamental en el camino. En la fase previa ante Racing, marcó agónicamente el único gol de la serie en el juego de ida, aunque en el registro oficial terminó como autogol de Marcos Rojo tras un desvío. Más allá de eso, su influencia en el equipo es innegable.
Una oportunidad que el destino le debía
Carrascal ya sabe lo que es disputar una final de Libertadores, o al menos, lo que significan sus horas previas. Cuando jugaba para River Plate formaba parte del plantel que cayó contra Flamengo en 2019. No pudo jugar por problemas de salud, pero estuvo allí, sintiendo de cerca esa frustración que hoy lo motiva.
Ahora, vestido de rojinegro y ya recuperado de la lesión que lo alejó unas semanas, tiene la posibilidad de enfrentar la historia desde el otro lado.
En entrevista con los canales oficiales de Conmebol, Carrascal fue sincero:
“Había tenido la oportunidad de jugar una final con River, pero no pude por circunstancias, estuve enfermo. Esto es una revancha para mí, personal.”
El colombiano también destacó lo que significa el torneo para la región:
“La Libertadores en Latinoamérica es una pasión, algo que nos mueve. Poder conseguirla es un logro súper grande.”
Recordando 2019, añadió:
“Ese año venía muy enfocado, muy bien preparado, y un resfriado me sacó. Me quedó esa espinita, y la idea ahora es sacármela ganando una Libertadores.”
🇨🇴🎙️ Jorge Carrascal e uma nova chance de #GloriaEterna, agora do lado do @Flamengo... pic.twitter.com/CexNBbBEE1— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 22, 2025
La final más esperada
Flamengo, con un plantel repleto de figuras, buscará recuperar el trono continental el sábado 29 de noviembre, desde las 4:00 p.m. (hora de Colombia), en el Estadio Monumental de la ‘U’ en Lima, Perú. Carrascal está a disposición total de su entrenador y sueña con levantar el trofeo que algún día se le escapó.
El colombiano llega enfocado, motivado y con la convicción de que este puede ser el capítulo más importante de su carrera. Para él, la final no es solo una cita con la gloria: es una revancha con su propia historia.
