CAV arremetió contra Cardona tras el duelo ante Sao Paulo: "por sobrado"
El volante de Atlético Nacional erró dos penaltis en el duelo ante Sao Paulo.
El Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido protagonizado por Atlético Nacional y el conjunto brasileño de Sao Paulo, duelo de octavos de final por Copa Libertadores que terminó igualado a cero goles, pero que tuvo dos pelotas en los palos y dos penaltis errados para el cuadro ‘verdolaga’.
El equipo dirigido por el técnico Javier Gandolfi careció de efectividad en el arco contrario y no pudo abrir el marcador, sin embargo, Nacional fue superior a Sao Paulo y David Ospina tuvo poca acción, dejando buenas sensaciones para el entrenador argentino pensando en lo que será el partido de vuelta que se jugará el próximo martes 19 de agosto.
Edwin Cardona erró dos penaltis y Carlos Antonio criticó su actuación
Atlético Nacional pudo haber ganado el compromiso si lograba acertar los cobros de penalti, sin embargo, Edwin Cardona no estuvo fino y terminó lamentando sus lanzamientos, una situación que el periodista Carlos Antonio Vélez tuvo en cuenta para criticar al volante en su programa ‘palabras Mayores’ de Antena 2.
“En el fútbol de hoy hay que meter ‘julete’, sino te vuelves figurita del álbum Panini, ayer era para que esa figura apareciera y no apareció, tuvo 2 centros buenos de 10, en duelos ofensivos ganó 2 de 5... a pero si lo sientas hay que echar a Gandolfi, él es sobradito, la primera la ajustó tanto que la botó, él como líder debió preferir ceder el segundo penalti, pero ahora lo aplauden por su valentía, él sabía que no estaba haciendo un buen partido, entonces venga y deje que otro lance el penalti, fue un tirito baboso”, dijo CAV.
Increíble el empate de @nacionaloficial … lo jugó muy bien, fue superior al rival, estrelló dos balones en los palos y Cardona en lo q sabe hacer bien,pegarle al balón, (en lo demás no ayuda) desperdició dos penas máximas por sobrado.. en estos partidos deben aparecer los q…— Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) August 13, 2025
Carlos Antonio criticó nuevamente el desgaste físico de Cardona
El comentarista deportivo volvió a poner en debate las actuaciones de Cardona y su flojo aporte al equipo cuando no tiene el balón, comparándolo con otros jugadores ‘veteranos’ como Dayro Moreno sí cumplen y que según él lo hacen en partidos importantes.
“Con Cardonita en cancha marcan 10, él es maravilloso contra Águilas, Pasto, pero a nivel internacional es a otro precio, se necesita sacrificio, desgaste, un jugador de fútbol es el que juega con y sin pelota, no el que aparece con jugaditas, los jugadores importantes aparecen en los partidos importantes como Dayro Moreno en su partido ante Huracán”, añadió Carlos Antonio.
