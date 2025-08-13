CAV arremetió contra Cardona tras el duelo ante Sao Paulo: "por sobrado"

El Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido protagonizado por Atlético Nacional y el conjunto brasileño de Sao Paulo, duelo de octavos de final por Copa Libertadores que terminó igualado a cero goles, pero que tuvo dos pelotas en los palos y dos penaltis errados para el cuadro ‘verdolaga’.

El equipo dirigido por el técnico Javier Gandolfi careció de efectividad en el arco contrario y no pudo abrir el marcador, sin embargo, Nacional fue superior a Sao Paulo y David Ospina tuvo poca acción, dejando buenas sensaciones para el entrenador argentino pensando en lo que será el partido de vuelta que se jugará el próximo martes 19 de agosto.

Lea también: Edwin Cardona salió en medio de lágrimas del duelo ante Sao Paulo