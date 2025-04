Ceppelini no se guardó nada contra la CONMEBOL por la sanción: “Mucha impotencia”

Alianza Lima recompuso el camino en la Copa Libertadores después de asegurar sus primeros tres puntos en el torneo internacional. Gracias a un gol agónico de Hernán Barcos, el elenco aliancista se quedó con los puntos ante Talleres de Córdoba en la tercera jornada de la competencia. Con esta victoria, lograron sumar sus primeros tres puntos y suben a la tercera plaza.

Sacándole cuatro unidades de ventaja a Talleres de Córdoba, están en la zona de los Play-Offs de la Copa Sudamericana e intentarán adueñarse de las primeras plazas que darán clasificación a los octavos de final de la Libertadores. Para ello, en condición de local tendrán que superar a Sao Paulo en la cuarta fecha.

Infortunadamente, Alianza Lima depositó la confianza en el mercado de fichajes en la contratación del volante uruguayo, Pablo Ceppelini, procedente de Atlético Nacional de la Liga BetPlay. El charrúa quedó expuesto en el juego ante Boca Juniors en La Bombonera, cuando, presuntamente, le habría dicho ‘boliviano’ a un hincha argentino.

Después de estos hechos, la CONMEBOL envió un comunicado sentenciando la dura sanción de cuatro meses de inactividad en competencias internacionales para Pablo Ceppelini. Una baja sensible para Alianza Lima, que no se quedó de brazos cruzados y apeló. Todavía no se ha resuelto el tema y la sanción sigue vigente.

PABLO CEPPELINI ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LA SANCIÓN

La CONMEBOL va en contra de actos discriminatorios, xenófobos o de cualquier tipo que atente la relación entre jugadores y no tuvo mayor remedio que castigarlo con la inactividad de cuatro meses. Ya se perdió los primeros tres partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Desde que salió la oficialización del castigo, Pablo Ceppelini mantuvo silencio. No fue sino hasta después de la victoria en la Copa Libertadores, que el uruguayo habló por primera vez tras la sanción. Aseveró que espera que todo se solucione legalmente para que pueda volver a nivel internacional.

El volante con pasado en Atlético Nacional de la Liga BetPlay, sentenció que, “estoy tranquilo, uno sabe lo que hace, lo que hizo y lo que no hizo, así que estoy tranquilo. Eso lo está trabajando la parte legal y tendremos información las próximas semanas”.

Además, afirmó que, "había mucha impotencia por no poder jugar, pero ya estoy recuperado". Pablo Ceppelini intentó forzar su regreso para el duelo ante Libertad, dado que tenía una lesión y en ese momento también cayó la sanción.

Saliendo del tema internacional, Pablo Ceppelini también dio buenas noticias, pues, Alianza Lima confirmó la recuperación del volante para el próximo encuentro de la liga peruana cuando enfrenten a Comerciantes Unidos. Los aliancistas buscan el liderato de la clasificación.