Cerro Porteño vs Estudiantes EN VIVO, 13 de agosto: hora y canal para ver Libertadores

Siguen los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores con un vibrante partido entre Cerro Porteño que espera dar el golpe en condición de local ante Estudiantes de La Plata.

Cerro Porteño quiere iniciar con pie derecho los octavos de final y debe respetar la casa para poder obtener un resultado ideal para afrontar la vuelta en Argentina. Será un duelo de realidades similares con dos clubes que están en la parte alta de sus respectivas ligas.

Por un lado, Cerro Porteño es el líder de la Liga de Paraguay, mientras que Estudiantes de La Plata asume como el segundo del Grupo A de la Primera División de Argentina detrás de un sorpresivo Barracas Central. Además, los dos elencos sellaron el paso a los octavos de final de la Libertadores con el cuadro argentino líder en su grupo, y los paraguayos como segundos.

Un vibrante duelo de dos clubes históricos en sus respectivas ligas y en el continente sudamericano, dado que Cerro Porteño habitualmente figura en la Copa Libertadores, mientras que Estudiantes ha ganado en cuatro ocasiones este certamen, siendo la quinta institución más ganadora de la historia de la competencia.

CERRO PORTEÑO VS ESTUDIANTES DE LA PLATA POR LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA LIBERTADORES: HORA Y CANAL PARA VER ESTE MIÉRCOLES

Un vibrante duelo de la Copa Libertadores con dos equipos tradicionales en la competencia y con mucha historia en sus respectivas ligas. En el Estadio Ueno La Nueva Olla de Asunción, Paraguay, Cerro Porteño recibe a Estudiantes de La Plata. El partido será televisado por ESPN y Disney + a partir de las 5:00 P.M. hora de Colombia.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 P.M.

México: 4:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 6:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7:00 P.M.