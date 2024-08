Colo Colo vive un calvario por Arturo Vidal: confirman lesión y plan para la Libertadores

La Copa CONMEBOL Libertadores regresó a la actividad este martes 14 de agosto con el partido entre Colo Colo vs Junior de Barranquilla por los octavos de final. El cuadro chileno se llevó la victoria en condición de local, gracias a un solitario tanto de Vicente Pizarro. Sin embargo, se conoció el gran problema que podrían tener para la vuelta.

Minutos antes de que iniciara el compromiso en el Estadio Monumental de Santiago de Chile, Arturo Vidal no pudo aguantar más en el entrenamiento previo del partido y tuvo que ser reemplazado por Lucas Cepeda, de gran rendimiento en cancha. Aunque no hay un parte médico sobre lo sucedido con Vidal, se sabe que es una secuela del desgarro que lo dejó afuera en algunos encuentros del 2024.

Arturo Vidal salió lesionado contra Unión Española el 21 de julio. No pudo estar frente a O’Higgins, aplazó su partido ante Huachipato, lo que le dio respiro a la institución pensando en recuperarlo tras una larga semana sin actividad. El ex Bayer Leverkusen, Bayern Múnich, Barcelona, entre otros, reapareció contra Universidad de Chile sumando todo el primer tiempo.

¿ESTARÁ ARTURO VIDAL PARA LA VUELTA CONTRA EL JUNIOR?

Aunque todavía no hay nada oficial sobre las opciones que tiene Colo Colo con Arturo Vidal pensando en el viaje a Barranquilla, se conoció el parte. Rodrigo López, periodista de DSports Chile había mantenido hace unos días que, “el parte médico seguramente se tendrá mañana. La molestia es en la misma zona de donde viene resentido de su desgarro que lo dejó afuera de los últimos partidos”.

Posteriormente, agregó que, “este pequeño dolor lo siente ayer en el último entrenamiento, hoy probó en el calentamiento previo y no pudo. Me dicen que es algo para resguardar, no va a estar ante Coquimbo Unido y tratarán de recuperarlo para la revancha ante Junior”.

Sentenció que, “eso es lo que ocurre, se resiente de la última lesión que sufrió ante Unión Española”. La idea ahora es poder recuperarlo con todos los esfuerzos posibles para que Arturo Vidal pueda estar en el Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla el próximo martes 20 de agosto.