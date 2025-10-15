La hora definitiva llegó para el Deportivo Cali que quiere saldar la deuda que tiene con la Copa Libertadores Femenina. El equipo azucarero nunca ha podido clasificar a la final y la primera vez que estuvo cerca de hacerlo, cayó en la semifinal frente a Boca Juniors por los lanzamientos desde el punto penal.

Por su parte, Colo Colo ya es un equipo característico en la Copa Libertadores Femenina en finales. El cuadro colocolino ganó la edición del 2012, mientras que fueron subcampeones en 2011, 2015 y en 2017. Ya tiene bagaje en definiciones del título y será un duro rival para las vallecaucanas.

Deportivo Cali llegó a estas semifinales después de pasar la fase de grupos como líderes con siete puntos tras empatar con Libertad, vencer a Nacional de Uruguay y a Universidad de Chile. En cuartos de final dejó a un lado a Sao Paulo y ahora espera dar otro golpetazo.

En el caso de Colo Colo, las chilenas pasaron la fase de grupos con puntaje perfecto. Le ganaron a Olimpia, Sao Paulo y a San Lorenzo. En cuartos de final superaron a Libertad de Paraguay. La curiosidad es que, durante estas instancias, marcaron cinco goles, y todos fueron de Mary Valencia, delantera colombo chilena.

Además, Colo Colo no ha recibido goles durante estos cuatro partidos disputados, y, como si fuera poco, llevan 36 juegos sin perder. La última vez que cayó fue el 6 de octubre de 2024 contra Santos de Brasil en la fase de grupos de Copa Libertadores.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER COLO COLO VS DEPORTIVO CALI ESTE MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE POR LA COPA LIBERTADORES FEMENINA

El partido entre Colo Colo vs Deportivo Cali por las semifinales de la Copa Libertadores Femenina en el Estadio Florencio Sola de Banfield se jugará a las 2 de la tarde, hora de Colombia. Posteriormente, Corinthians y Ferroviária definen la otra llave. El juego se podrá ver a través de Win Sports y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO COLO COLO VS DEPORTIVO CALI

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.