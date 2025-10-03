Colo Colo vs. Olimpia EN VIVO: Copa Libertadores Femenina ¿dónde ver? HOY viernes

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Colo Colo vs. Olimpia

El partido de la fecha 1 en la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025 se llevará a cabo este viernes 3 de octubre a partir de las 2:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia por la señal de Win Sports y por la plataforma digital de Win Play.

En países de toda Latinoamérica se podrá disfrutar del compromiso de manera gratuita por la plataforma en ‘streaming de Pluto TV, en Uruguay también se podrá ver por DirecTV Sports y en Argentina por TyC Sports y Telefe, mientras que en territorio mexicano se tendrá que sintonizar TV Azteca.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 14:00

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00

Argentina, Uruguay y Brasil: 16:00

ET Estados Unidos: 15:00 horas

PT Estados Unidos: 12:00 horas.