¿Cómo les ha ido a finalistas colombianas en Copa Libertadores Femenina?

Este 2025 llegó como una nueva oportunidad para que el Fútbol Profesional Colombiano tome revancha tras varios años sin posibilidades de ganar títulos en torneos internacionales. Deportivo Cali tiene una chance de oro en busca de acabar con una mala racha de años en la Copa Libertadores Femenina.

El Cali superó a Colo Colo en los lanzamientos desde el punto penal después de igualar sin goles durante los 90 minutos. Esto le permitió llegar enfrentarse a la historia en donde tendrá que verse las caras con Corinthians que ha dado de qué hablar en el balompié femenino.

Lo del Cali y lo del fútbol colombiano en instancias definitivas en la Copa Libertadores Femenina no es coincidencia, de hecho, viene siendo la tendencia entre clubes colombianas y brasileñas en el frente a frente. Colombia busca volver a hacer historia en el torneo internacional con la necesidad de levantar otra copa.

TODOS LOS CLUBES QUE HAN JUGADO FINALES EN LA COPA LIBERTADORES FEMENINA: ASÍ LES HA IDO

Hasta la fecha se han jugado 17 ediciones de la Copa Libertadores Femenina y Colombia ha sido una de las grandes protagonistas en la historia de la competencia. En esas oportunidades, ha habido seis finalistas de Colombia que han luchado por conseguir el título más importante a nivel de equipos en el continente sudamericano.

La tendencia siempre ha dejado enlazado a clubes de Colombia con conjuntos de Brasil. Sin duda alguna, eso demuestra que, en el continente, las colombianas y brasileñas son potencias en el fútbol femenino dando de qué hablar en cada competencia sudamericano.

En 2013 cuando el fútbol colombiano femenino no era profesional, Formas Íntimas, un ejemplo como equipo formativo, logró instalarse en la final en donde se midió con el Sao José. El cuadro de Colombia no pudo levantar la copa en la primera oportunidad que tuvo de conquistar el continente.

Cinco años más tarde, ya con la profesionalización, llegó la primera alegría para el balompié colombiano femenino por el Atlético Huila que sorprendió a propios y a extraños con la clasificación a la final dejando atrás a Iranduba y sacando adelante la competencia frente a Santos de Brasil igualando a un gol y ganando en penales.

Además de Formas Íntimas y de Atlético Huila, América de Cali les siguió los pasos en una edición en la que dieron el golpe dejando atrás a Corinthians de manera agónica con una igualdad y los penales que le dieron la oportunidad de emular lo hecho por las huilenses.

No obstante, Ferroviária se salió con la suya y privó a las escarlatas de quedarse con la segunda Libertadores de Colombia. En ese entonces, era el tercer club del país que jugaba una final de la competencia más importante a nivel de clubes. Luego vino Santa Fe en 2021 instalándose en la definición del título ante Corinthians. Las brasileñas no sufrieron y ganaron 2-0.

Tres años más tarde, nuevamente fue Independiente Santa Fe quien llegó a esa instancia. Corinthians repitió la dosis con otra victoria sencilla. Esta vez será el turno de Deportivo Cali en la sexta ocasión que un club de Colombia juega esta definición. Podría ser la segunda victoria para el país o bien, la continuidad de las brasileñas reinando.

EL DATO QUE PODRÍA AYUDAR A CALI A QUEDAR CAMPEONA

Deportivo Cali cuenta con aliados, dado que en la historia de la Copa Libertadores Femenina, en sus tres participaciones anteriores, es el único club de Colombia que no ha perdido frente a equipos de Brasil.

Con Corinthians ya se ha visto las caras con un triunfo vallecaucano. A Sao Paulo y a Ferroviária también las ha privado de conseguir victorias en la Copa Libertadores Femenina. Ahora va por mantener el invicto en esta edición y su racha positiva frente a instituciones de Brasil.