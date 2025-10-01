¿Cómo se clasifica a la Copa Libertadores Femenina?

Una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina está a punto de iniciar y este torneo se ha consolidado como uno de los más prestigiosos en el mundo del fútbol femenino en Sudamérica. Organizada por la CONMEBOL desde 2009 y la cual se encargar de reunir a las mejores escuadras del continente.

Este certamen también se ha convertido en una vitrina fundamental para el crecimiento del deporte en la región, permitiéndole a las jugadoras y cuerpos técnicos darse a conocer. Su sistema de clasificación y competencia asegura que los equipos lleguen por méritos deportivos, pero también garantiza la presencia de representantes del país anfitrión y del campeón vigente, lo que incrementa el atractivo del certamen.

Así se clasifica a la Copa Libertadores Femenina

En total son 16 equipos los que participan en cada edición de la Copa Libertadores en donde la base de la clasificación la constituyen los campeones de liga de las 10 asociaciones miembro de CONMEBOL.

A estos equipos campeones se suman el club que defiende el título obtenido en la edición anterior y, en la mayoría de ocasiones, uno o dos representantes adicionales del país anfitrión. El resto de cupos se asigna considerando el rendimiento histórico de las asociaciones o el ranking de clubes establecido. De esta manera, cada torneo combina campeones nacionales, equipos consolidados y debutantes que buscan sorprender.