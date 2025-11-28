Cómo y dónde VER EN VIVO Palmeiras vs Flamengo final de Copa Libertadores

La temporada de clubes en Sudamérica parece haber llegado a su final con la definición de la Copa Libertadores que está en juego con un vibrante duelo entre equipos brasileños. Cada uno de ellos aspira por conseguir el cuarto título en su historia en la competencia internacional.

Palmeiras y Flamengo se verán las caras en el Estadio Monumental de la U en Lima, Perú. Una final que ya ha tenido historia y que ha enfrentado a los dos clubes en 2021 cuando el ‘Verdao’ se impuso con un 2-1. Ahora habrá revancha y el equipo carioca quiere dar el golpe.

Habrá un desenlace entre colombianos, pues, aunque en Palmeiras ya no está Richard Ríos, el actual jugador del Benfica sería reconocido por haber iniciado la competencia con el club. Por su parte, el Flamengo cuenta con Jorge Carrascal en sus filas.

Flamengo y Palmeiras no solo deciden la gloria eterna de la Copa Libertadores, sino que también tienen un mano a mano en la Serie A de Brasil con el elenco de Río de Janeiro partiendo con la ventaja en el liderato, mientras que el ‘Verdao’ aprieta en la pelea por el título.

DÓNDE PUEDE VER EN VIVO LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES ESTE SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE ENTRE PALMEIRAS VS FLAMENGO: HORA Y CANAL

Todo se definirá en un duelo que ya se ha repetido en las finales de la Copa Libertadores entre escuadras de Brasil. Palmeiras apunta a su cuarto título después de ganar en la edición de 1999, 2020 y 2021. Flamengo apuesta a lo mismo después de alzar la copa en 1981, 2019 y 2022.

Por los lados de Flamengo quieren sacarse la espinita del subtítulo en 2021 cuando perdieron frente a Palmeiras. Quien se quede con la victoria en esta edición de la Copa Libertadores igualará a Estudiantes de La Plata y a River Plate con cuatro trofeos.

La final de la Copa Libertadores en Lima, Perú se disputará a partir de las 4 de la tarde en horario de Colombia (mismo horario en suelo peruano). El juego se podrá ver por la transmisión de ESPN y Disney + este sábado 29 de noviembre.