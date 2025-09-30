Cómo y dónde VER EN VIVO TODA la Copa Libertadores Femenina

Quedan apenas dos días para que la Copa Libertadores Femenina tome protagonismo en el continente sudamericano. Argentina será la sede con estadios en Banfield y Morón acogiendo a 16 clubes que buscarán la gloria eterna y desbancar al fútbol brasileño que reina en los últimos años con el Corinthians.

De Colombia participarán dos clubes que buscan dar el golpe en medio de grupos complicados. Pasar a los cuartos de final será el primer objetivo de las 16 escuadras que afrontarán esta competencia porque se han ganado el privilegio al ser campeonas en sus respectivas ligas.

Justamente, Deportivo Cali y Santa Fe, (campeona y subcampeona) lograron clasificarse para disputar la Copa Libertadores. Las azucareras tienen la deuda pendiente de instalarse en una final, mientras que las cardenales tendrán que revalidar lo hecho en anteriores ediciones con el título que es lo único que le ha hecho falta a las dirigidas por Omar Ramírez.

Los amantes del fútbol femenino tendrán la posibilidad de ver toda la Copa Libertadores en una plataforma gratuita que estará disponible para todo Sudamérica para no perderse ninguna emoción del torneo continental. Además, DSports también transmitiría algunos partidos a lo largo de la fase de grupos.

LOS CANALES QUE PASARÁN LA COPA LIBERTADORES FEMENINA

Argentina será la sede de la Libertadores y Sudamérica tendrá la posibilidad de ver toda la competencia femenina en Pluto TV, la plataforma digital gratuita que estará disponible para toda Sudamérica y que será una de las principales herramientas virtuales para poder ver todas las emociones y no perderse ningún momento.

Además, en Sudamérica, DSports también estará cubriendo los partidos de la Copa Libertadores y en Colombia, Win Sports tendrá la transmisión de algunos encuentros. El jueves tendrán en la pantalla básica el partido entre Corinthians vs Independiente del Valle Dragonas.

La Copa Libertadores arrancará desde el jueves 2 de octubre y culminará el sábado 18 cuando se conozca a la campeona. Corinthians tratará de defender su corona, y las otras quince escuadras intentarán desbancar a las brasileñas.

GRUPOS DE LA COPA LIBERTADORES

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali serán las representantes de Colombia. Las cardenales estarán en el Grupo A en donde tendrán que medirse con Always Ready, Independiente del Valle Dragonas y Corinthians. Por su parte, las azucareras se medirán con Libertad de Paraguay, Universidad de Chile y Nacional de Uruguay.

Por su parte, en los otros dos grupos, están Boca Juniors, ADDIFEM de Venezuela, Ferroviária y Alianza Lima. Mientras que en el Grupo C, Sao Paulo, Olimpia, San Lorenzo y Colo Colo participarán en las otras zonas con el anhelo de quedarse con la victoria el 18 de octubre.