Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 20:51
Con Gustavo Costas, Racing no perdona: 7 de 7 en llaves mano a mano
Racing se impuso 2-0 en el global a Vélez y clasificó para las semifinales de Libertadores.
El equipo de Avellaneda consiguió una histórica clasificación a semifinales de copa Libertadores después de ganar 1-0 el partido de vuelta y superar a Vélez 2-0 en el global. Racing sigue cosechando alegrías en esta nueva era del equipo del que ahora es presidente el histórico Diego Milito.
El título de Sudamericana la temporada pasada ahora parece corto con la temporada en Libertadores que está haciendo el equipo que en gran parte le debe este buen momento a su entrenador Gustavo Costas, que en medio de su fanatismo y su entusiasmo ha logrado montar un grupo que aspira quedarse con esta edición del torneo continental.
Uno de los grandes artífices de este Racing
Gustavo Costas volvió a racing en enero de 2024 y tras casi dos años como entrenador del equipo ya se está convirtiendo en ídolo indiscutido del club, campeón de copa Sudamericana y ahora semifinalista de Libertadores dos hitos que Racing o no había conseguido o hace mucho que no conseguía. El entrenador argentino ha convertido a Racing en un equipo temible desde que asumió como entrenador y las estadísticas lo acompañan.
Desde que Costas asumió Racing ha jugado 7 llaves de fase de eliminación directa en torneos internacionales, pues de las 7 en todas el equipo argentino logró avanzar y con los rivales que ha enfrentado es realmente un hito.
La primera llave que enfrentó fue frente a Huachipato en la que se impuso con un global de 8-1. En la seguna superó 4-2 a Atlético Paranaense por cuartos de final de Sudamericana, después en semifinales se enfrentó a Corinthians y con global de 4-3 se hizo con un cupo en la final, en la misma frente a Cruzeiro el equipo argentino salió campeón con un contundente 3-1.
Ya este año en copa Libertadores van dos rondas más, la primera en octavos de final donde se impusieron con un 3-2 global a Peñarol y ahora esta serie frente a Vélez donde consiguieron el cupo a semifinales con un tranquilo 2-0 global.
Esto le espera a Racing en Libertadores
El equipo de Avellaneda ahora deberá esperar rival en semifinales, se enfrentará al ganador de la llave entre Estudiantes y Flamengo que en el partido de ida quedó 2-1 a favor del equipo brasileño.
Las semifinales empezarán en la semana del 20 de octubre en donde Racing buscará seguir su buena racha y colarse en una final de Libertadores, instancia que no pisa desde hace 58 años.
