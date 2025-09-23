Con Gustavo Costas, Racing no perdona: 7 de 7 en llaves mano a mano

Uno de los grandes artífices de este Racing

Gustavo Costas volvió a racing en enero de 2024 y tras casi dos años como entrenador del equipo ya se está convirtiendo en ídolo indiscutido del club, campeón de copa Sudamericana y ahora semifinalista de Libertadores dos hitos que Racing o no había conseguido o hace mucho que no conseguía. El entrenador argentino ha convertido a Racing en un equipo temible desde que asumió como entrenador y las estadísticas lo acompañan.

Desde que Costas asumió Racing ha jugado 7 llaves de fase de eliminación directa en torneos internacionales, pues de las 7 en todas el equipo argentino logró avanzar y con los rivales que ha enfrentado es realmente un hito.

La primera llave que enfrentó fue frente a Huachipato en la que se impuso con un global de 8-1. En la seguna superó 4-2 a Atlético Paranaense por cuartos de final de Sudamericana, después en semifinales se enfrentó a Corinthians y con global de 4-3 se hizo con un cupo en la final, en la misma frente a Cruzeiro el equipo argentino salió campeón con un contundente 3-1.

Ya este año en copa Libertadores van dos rondas más, la primera en octavos de final donde se impusieron con un 3-2 global a Peñarol y ahora esta serie frente a Vélez donde consiguieron el cupo a semifinales con un tranquilo 2-0 global.