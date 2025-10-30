Confirmada la final de la Copa Libertadores 2025: ya hay fecha y sede

El miércoles 29 de octubre, Flamengo logró sellar la clasificación para la final de Copa Libertadores tras empatar sin goles contra Racing Club de Avellaneda en Argentina. Un resultado que los dejó adentro de la pelea por el título, dado que en Brasil habían ganado por la mínima diferencia con anotación de Jorge Carrascal.

El colombiano le terminó dando el pasaje a la final, además de Agustín Rossi que atajó de todo en un partido en el que Racing fue más, pero el resultado de la ida les dio la clasificación. Flamengo esperaba conocer rival que salía de la llave entre Palmeiras vs Liga de Quito.

En Sao Paulo la cosa no era sencilla para Palmeiras después de que en Ecuador perdieran por una diferencia holgada de 3-0. Llegaban a Sao Paulo con la necesidad de anotar desde el arranque para poder hacer la hazaña de marcar cuatro tantos para instalarse en la final ante Flamengo. Difícil, pero lo terminaron consiguiendo.

PALMEIRAS LO ENCAMINÓ DESDE LA PRIMERA PARTE

Si algo han demostrado los brasileños es que de local se crecen. No importa el resultado adverso, sacan la magia desde cualquier forma. Liga de Quito viajó a Sao Paulo con la diferencia a su favor y buscó cuidar el resultado holgado. No atacó y todo fue un monólogo del ‘Verdao’.

La intensidad en buscar romper los ceros por los lados de Palmeiras dieron sus frutos antes de los primeros veinte minutos. Allan envió un centro que se fue cerrando, pero en últimas encontró la cabeza de Ramón Sosa para abrir el marcador. Lo hizo a un muy buen tiempo en el que la remontada se veía de cerca.

Wilmar Roldán adicionó tres minutos en la primera parte y Palmeiras pegó de nueva cuenta sobre el tiempo. A los 45+5’, Ramón Sosa centró, Vitor Roque cabeceó y la pelota quedó suelta para que Bruno Fuchs rematara al fondo.

En el complemento, Raphael Veiga entró y a los 65 minutos, en la primera acción del volante ejecutó un tiro libre que salvó Alexander Domínguez. Veiga iba a dejar huella con un doblete vital para llevarse el resultado y remontar la serie que hace unos días parecía imposible.

Vitor Roque creó una jugada personal que terminó desenredando en el área con un centro raso. Raphael Veiga controló y de frente a Alexander Domínguez puso el tercero que llevaba todo a penales. Justamente, una infracción de Carlos Gruezo contra Allan fue determinante. Pena máxima que Veiga decretó como el cuarto y definitivo tanto.

FINAL BRASILEÑA: FECHA Y SEDE DE LA COPA LIBERTADORES

Tras decidir Flamengo la primera clasificación para la final, esperaba entre la posibilidad de seguir con la hegemonía de equipos brasileños en la definición del título o medirse con un cuadro ecuatoriano que quería cambiar la historia de las últimas Copa Libertadores.

Palmeiras se llevó la clasificación con una hazaña mágica. El partido del título será una final única entre brasileños. El Verdao se cita con Flamengo el sábado 29 de noviembre con sede en el Estadio Monumental de la U de Lima, Perú.