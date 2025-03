Confirmado: Bucaramanga definió a su técnico para Copa Libertadores

Atlético Bucaramanga afronta una de las temporadas más importantes de su historia, pues volverá a la Copa Libertadores de América, y lo hará gracias al título de la Liga Betplay del primer semestre de 2024. No obstante, el año no ha iniciado bien, pues de la mano del entrenador Gustavo Florentín los resultados no han sido los mejores, y se rumoró con su salida.

Tal parece que el paraguayo Florentín no ha estado a la altura de Rafael Dudamel -quien viene de sacar campeón al equipo-, y luego de no ganar en los primeros seis partidos del semestre, varios nombres sonaron para llegar a relevarlo en el banquillo técnico.

Vea también: Gareca sacó todo: Convocatoria de Chile para la doble fecha de Eliminatorias

Sin embargo, la dirigencia parece que ha tomado una decisión al respecto, dejando de lado todos los rumores que se generaron en torno a este tema; Gustavo Florentín seguirá siendo el técnico de Atlético Bucaramanga, incluso en la Copa Libertadores de América.