Confirmados los once: Con dos colombianos River por la clasificación frente a Palmeiras

Así formarán los equipos

Por el local sale con lo que es su once de gala, Weverton el experimentado arquero en el arco, Khellven, Gómez, Murillo y Píquerez en la línea de 4, Moreno y Evangelista como doble pivote y adelante Felipe Anderson, López y Andreas Pereira acompañados por Vitor Roque en punta. Sin sorpresas sale el equipo brasileño buscando asegurar su clasificación.

Por el lado de River estará Armani en el arco, una línea de 3 con Rivero el juvenil, Portillo y Martinez Quarta, Portillo un poco más tirado al medio del campo pero cerrándose como tercer central en defensa, por las bandas haciendo todo el recorrido estarán Acuña y Montiel, como doble pivote o doble ocho estarán el colombiano Castaño y Nacho Fernández y como volante más llegador Giuliano Galoppo, como organizador para darle juego al equipo Juan Fernando Quintero y en punta Salas. Un equipo muy ofensivo el de Gallardo que busca remontar y meterse en semifinales de Libertadores otra vez.