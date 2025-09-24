Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 18:22
Confirmados los once: Con dos colombianos River por la clasificación frente a Palmeiras
River va por la remontada en Brasil frente a Palmeiras.
Para el partido de esta noche entre River y Palmeiras en donde el equipo millonario buscará dar vuelta al resultado en el partido de ida y conseguir una histórica clasificación, ya se conocieron los once de ambos equipos.
River con sorpresas, Palmeiras prácticamente con la misma de siempre, disputarán hoy un partido que promete ser emocionante y caliente, con dos colombianos en cancha, así formarán los equipos.
Así formarán los equipos
Por el local sale con lo que es su once de gala, Weverton el experimentado arquero en el arco, Khellven, Gómez, Murillo y Píquerez en la línea de 4, Moreno y Evangelista como doble pivote y adelante Felipe Anderson, López y Andreas Pereira acompañados por Vitor Roque en punta. Sin sorpresas sale el equipo brasileño buscando asegurar su clasificación.
Por el lado de River estará Armani en el arco, una línea de 3 con Rivero el juvenil, Portillo y Martinez Quarta, Portillo un poco más tirado al medio del campo pero cerrándose como tercer central en defensa, por las bandas haciendo todo el recorrido estarán Acuña y Montiel, como doble pivote o doble ocho estarán el colombiano Castaño y Nacho Fernández y como volante más llegador Giuliano Galoppo, como organizador para darle juego al equipo Juan Fernando Quintero y en punta Salas. Un equipo muy ofensivo el de Gallardo que busca remontar y meterse en semifinales de Libertadores otra vez.
Donde ver Palmeiras vs River
El partido entre Palmeiras y River se juega el miércoles 24 de septiembre, a las 21:30 (ARG/URU/CHI), 19:30 (COL/PER/ECU) y se puede ver en vivo por el Plan Premium de Disney+ (solo para Sudamérica).
