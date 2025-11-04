CONMEBOL confirmó la fecha y horario de la final de Copa Libertadores

Las competencias internacionales de Sudamérica ya están llegando a su final con un desenlace que ya es muy conocido en las instancias del título con clubes de Brasil que reinan el continente. Los brasileños se han tomado la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en las últimas ediciones y en este 2025 no es la excepción.

En la Copa Libertadores habrá un vibrante encuentro en la final y que ya se ha repetido en anteriores ediciones. Se trata nada más ni nada menos que el duelo entre instituciones de Brasil con la presencia de Flamengo y Palmeiras. En ese sentido, el ganador será nuevamente un conjunto brasileño como el año pasado.

Botafogo se coronó campeón en el 2024 en una final inédita frente a Atlético Mineiro. Como en la edición pasada, el ganador saldrá del Brasileirao. Flamengo superó en su serie a Racing Club de Avellaneda, mientras que Palmeiras hizo la heroica venciendo a Liga de Quito en Sao Paulo.

Y es que, Flamengo selló su paso para la final gracias a un solitario tanto de Jorge Carrascal, mientras que en Argentina quedaron en ceros. Ese gol ayudó a que disputen la final. Palmeiras había perdido frente a Liga de Quito en Ecuador con un 3-0, pero en Sao Paulo todo fue diferente con un 4-0 para los paulistas que ganaron la serie.

FECHA Y HORA CONFIRMADA PARA LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES 2025

La CONMEBOL ya había definido que la final de la Copa Libertadores iba a tener sede en el Estadio Monumental de la U en Lima, Perú y que la fecha designada era el sábado 29 de noviembre. Con eso ya definido, lo único que había que confirmar era el horario del encuentro.

Por esta razón, pasó una semana desde que los dos clubes brasileños clasificaron a la final con la confirmación por parte de la CONMEBOL que definió que el juego se disputará a partir de las 4 de la tarde en horario de Colombia.

Con eso en mente, Flamengo y Palmeiras ya ultiman los detalles para afrontar la final de la Copa Libertadores, en un vibrante juego entre los líderes del Brasileirao. Ya hay fecha, sede y horario confirmado. Solo queda esperar por conocer quién será el campeón de esta nueva edición destronando al último ganador, Botafogo.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO EN ESTA FINAL

Flamengo y Palmeiras pelean por otra cosa además del honor y de la gloria de conseguir el título más importante a nivel del continente sudamericano. Quien se quede con el trofeo logrará también clasificar para el Mundial de Clubes de 2029 como uno de los primeros equipos en decir presente.