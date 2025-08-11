Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 15:54
Conmebol confirmó sede para la final de la Copa Libertadores
El partido por el título se llevará a cabo el 29 de noviembre.
La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó este lunes 11 de agosto la sede para la gran final de la Copa Conmebol Libertadores 2025.
El estadio elegido es el Monumental de Lima, Perú, el cual acogerá por segunda ocasión el duelo por el título más importante del continente.
🏟️🇵🇪 ¡El Monumental de Lima, el estadio de la final de la CONMEBOL #Libertadores 2025!#GloriaEterna 🏆 pic.twitter.com/iPmpNEqSau— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 11, 2025
Esta será la segunda ocasión en la que el estadio Monumental será sede de la final Copa Conmebol Libertadores, teniendo en cuenta que en el 2019 vio la coronación de Flamengo, que derrotó a River Plate.
La gran final de la Copa Libertadores está programada para el sábado 29 de noviembre.
Estadios que han sido sede de la Copa Libertadores
Estadio Maracaná - Brasil (2)
Estadio Centenario - Uruguay
Estadio Monumental
Estadio Monumental Isidro Romero Carbo
Estadio Monumental
Fuente
Antena 2