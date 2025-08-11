Cargando contenido

Trofeo de la Copa Conmebol Libertadores
Trofeo de la Copa Conmebol Libertadores.
AFP
Copa Libertadores
Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 15:54

Conmebol confirmó sede para la final de la Copa Libertadores

El partido por el título se llevará a cabo el 29 de noviembre.

La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó este lunes 11 de agosto la sede para la gran final de la Copa Conmebol Libertadores 2025.

El estadio elegido es el Monumental de Lima, Perú, el cual acogerá por segunda ocasión el duelo por el título más importante del continente.

Lea también
Image
Atlético Nacional - 2025

Nacional se ilusiona en Libertadores; Sao Paulo presenta otra sensible baja

Ver más

Esta será la segunda ocasión en la que el estadio Monumental será sede de la final Copa Conmebol Libertadores, teniendo en cuenta que en el 2019 vio la coronación de Flamengo, que derrotó a River Plate.

La gran final de la Copa Libertadores está programada para el sábado 29 de noviembre.

Lea también
Image
América recibe a Bucaramanga en la Copa Sudamericana

América Vs Fluminense: ¿Cómo ver EN VIVO por TV la Copa Sudamericana?

Ver más

Estadios que han sido sede de la Copa Libertadores

Estadio Maracaná - Brasil (2)
Estadio Centenario - Uruguay
Estadio Monumental 
Estadio Monumental Isidro Romero Carbo
Estadio Monumental

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Copa Libertadores

Copa Libertadores

Imagen
Conmebol

Conmebol

Imagen

Alejandro Domínguez

Cargando más contenidos

Fin del contenido