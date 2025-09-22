Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 16:21
Conmebol da portazo a árbitro colombiano; admitieron grave error en Libertadores
La Confederación Sudamericana de Fútbol intervino en una decisión del colegiado.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) comunicó este lunes la anulación de "los efectos de la expulsión" del jugador ecuatoriano Gonzalo Plata, ocurrida en el partido del pasado jueves entre su equipo, Flamengo, y el argentino Estudiantes de La Plata, después de que la Comisión de Árbitros concluyera que la segunda tarjeta amarilla "ha sido consecuencia de un error manifiesto" del árbitro colombiano Andrés Rojas.
"Conmebol anula efectos de la expulsión de Plata y podrá jugar el próximo partido", reza un comunicado del organismo rector del fútbol continental, cuya sede está en la ciudad paraguaya de Luque.
"Cabe señalar que, conforme a las Reglas de Juego, la segunda tarjeta amarilla que deriva en expulsión no es objeto de revisión mediante el VAR, motivo por el cual la sanción referida no fue revisada durante el partido", afirmó la institución.
Lea también: ¿Quién ganó el Balón de Oro 2025?
En otras noticias: ¿James Rodríguez se negó a jugar en cancha sintética un partido oficial con el Club León?
Conmebol intervino y dejó en evidencia error de árbitro colombiano
Asimismo, la Conmebol explicó que la decisión fue tomada "en aras de salvaguardar los principios de justicia deportiva y equidad" y refleja el compromiso del organismo "con el Fair Play", la integridad del juego "garantizando que ningún futbolista se vea perjudicado por una sanción manifiestamente incorrecta".
Plata fue expulsado tras recibir dos amarillas del árbitro colombiano Andrés Rojas en el partido en el que Flamengo venció por 2-1 al Estudiantes, en el Estadio Maracaná, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
Una vergüenza la falta que pita Andrés Rojas, la segunda amarilla que saca y la expulsión para Plata de Flamengo.— Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) September 19, 2025
Hoy vieron en todo el continente lo que vivimos aquí cada fin de semana, el mediocre arbitraje de la liga colombiana. 😡 pic.twitter.com/BUtvZtzwEp
Flamengo aplaude la decisión de la Conmebol
Ya el Flamengo había anticipado el pasado viernes que la Conmebol había suspendido la sanción para la vuelta, que se disputará el jueves 25 de septiembre en la ciudad argentina de La Plata, sin embargo, hasta ahora se conoce una información oficial de la entidad.
Recordemos que una vez acabó el partido en el Maracaná, varias fueron las críticas contra el árbitro colombiano, una de ellas por parte del director técnico del Flamengo, Filipe Luís, quien lamentó la actuación de Andrés Rojas y su deseo de ser protagonista en el partido, una intención que según él lo lleva a que tome decisiones equivocadas.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2