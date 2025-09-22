Conmebol da portazo a árbitro colombiano; admitieron grave error en Libertadores

Flamengo aplaude la decisión de la Conmebol

Ya el Flamengo había anticipado el pasado viernes que la Conmebol había suspendido la sanción para la vuelta, que se disputará el jueves 25 de septiembre en la ciudad argentina de La Plata, sin embargo, hasta ahora se conoce una información oficial de la entidad.

Recordemos que una vez acabó el partido en el Maracaná, varias fueron las críticas contra el árbitro colombiano, una de ellas por parte del director técnico del Flamengo, Filipe Luís, quien lamentó la actuación de Andrés Rojas y su deseo de ser protagonista en el partido, una intención que según él lo lleva a que tome decisiones equivocadas.