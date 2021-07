Conmebol dio a conocer la fecha y lugar donde se jugará la final de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores se quedó sin la presencia de los equipos colombianos tras los malos resultados conseguidos en la fase de grupos por parte de Atlético Nacional, América, Junior y Santa Fe. Sin embargo, la Conmebol ya dio a conocer el lugar y fecha de donde se disputará la final del torneo más preciado de América.

Mediante sus redes sociales la máxima autoridad del fútbol sudamericano indicó que "la final de la Conmebol Libertadores será el 27 de noviembre en el estadio Centenario, en Montevideo, Uruguay”, donde hay varios equipos que buscan pelear el título que actualmente tiene Palmeiras de Brasil.

Hay que recordar que ya se jugaron los octavos de final de la competencia, donde hay siete clasificados hasta la fecha: Flamengo vs Olimpia; Atlético Mineiro vs River Plate; Palmeiras vs Sao Paulo, y Barcelona de Ecuador que está a la espera de su rival que saldrá entre Fluminense y Cerro Porteño, donde la ventaja la lleva el cuadro ‘carioca’.

Cabe señalar que los cuartos de final se jugarán entre el 10 de agosto y 19 del mismo mes.

