Conmebol sorteó los octavos de final de Copa Libertadores: fechas y partidos

Este martes 1 de junio se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de Copa Libertadores en la sede de Conmebol en Paraguay. La semana anterior culminó la fase de grupos con 16 clubes clasificados, varios con antelación, y la fase final está dominada nuevamente por clubes argentinos y brasileños sin presencia de colombianos.

Equipos como Boca Juniors, River Plate, Palmeiras, Flamengo y Atlético Mineiro son los llamados al favoritismo por el título de la Copa Libertadores que tendrá la gran final el 20 de noviembre en el estadio Centenario de Uruguay

Así fue el sorteo de los octavos de final de Copa Libertadores:

*Defensa y Justicia (Arg) vs Flamengo (Bra)

*Boca Juniors (Arg) vs Atlético Miniero (Bra)

*Universidad Católica (Chi) vs Palmeiras (Bra)

*Cerro Porteño (Par) vs Fluminense (Bra)

*Vélez Sarsfield (Arg) vs Barcelona (Ecu)

*Sao Paulo (Bra) vs Racing (Arg)

*River Plate (Arg) vs Argentinos Juniors (Arg)

*Olimpia (Par) vs Internacional (Bra)

Los partidos se jugarán en la semana del 12 y del 19 de julio con programación pendiente por parte de Conmebol. Los cuartos de final serán las semanas del 9 y 17 de agosto; semifinales en las dos últimas semanas de septiembre y la gran final el 20 de noviembre en Montevideo (Uruguay).