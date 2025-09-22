Conmebol tomó decisión con Colombia en la Copa Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol, mediante su comisión de árbitros, dio a conocer las designaciones arbitrales para los partidos de vuelta en los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores.

En los nombramientos no fueron considerados los árbitros colombianos, por lo que se presume que podría ser una consecuencia al grave error cometido por Andrés Rojas en el partido en el que Flamengo venció 2-1 a Estudiantes de La Plata en el estadio Maracaná.