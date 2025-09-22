Cargando contenido

Trofeo de la Copa Libertadores
Trofeo de la Copa Libertadores.
AFP
Copa Libertadores
Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 18:40

Conmebol tomó decisión con Colombia en la Copa Libertadores

Representantes colombianos han estado involucrados en algunas polémicas en la Copa Libertadores.

La Confederación Sudamericana de Fútbol, mediante su comisión de árbitros, dio a conocer las designaciones arbitrales para los partidos de vuelta en los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores.

En los nombramientos no fueron considerados los árbitros colombianos, por lo que se presume que podría ser una consecuencia al grave error cometido por Andrés Rojas en el partido en el que Flamengo venció 2-1 a Estudiantes de La Plata en el estadio Maracaná.

 

En el encuentro mencionado, Rojas expulsó de manera equivocada por doble tarjeta amarilla a González Plata de Flamengo, en una acción en la que él fue el que sufrió la infracción.

Tal fue el error de Andrés, que la Unidad Disciplinaria de la Conmebol tomó la decisión de reversar la sanción al ecuatoriano y habilitarlo para la competencia.

Árbitros para los partidos de vuelta en los cuartos de final de la Copa Libertadores

Racing Vs Vélez Sarsfield
Árbitro central: Esteban Ostojich (Uruguay)
VAR: Andrés Cunha (Uruguay)

Palmeiras Vs River Plate
Árbitro central: Andrés Matonte (Uruguay)
VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

Sao Paulo Vs Liga de Quito 
Árbitro central: Alexis Herrera (Venezuela) 
Juan Soto (Venezuela)

Estudiantes de La Plata Vs Flamengo 
Árbitro central: Piero Maza (Chile) 
VAR: José Cabero (Chile)

