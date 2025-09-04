Cargando contenido

Fechas, grupos y sedes definidas para la Copa Libertadores
Fechas, grupos y sedes definidas para la Copa Libertadores
@LibertadoresFEM
Copa Libertadores
Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 11:43

Conmebol tomó decisión Copa Libertadores: fechas y grupos definidos

Se llevó a cabo el sorteo para la Copa Libertadores 2025, definiendo los grupos y fechas para la disputa del trofeo.

Se empiezan a contar los días para que inicie una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina y se empiezan a ultimar detalles para que todos salga como se tiene planeado y vuelva a ser un éxito. 

Ya se llevó a cabo el respectivo sorteo en donde los 16 equipos participantes fueron divididos en cuatro grupos, pero sigue haciendo falta definir a algunos clubes. Aún así también hay fechas y sedes pactadas, y los clubes se empiezan a mentalizar para ellas. 

Le puede interesar: "Ustedes estarían eliminados": Polémica en contra de la selección

Fechas de la Copa Libertadores Femenina 2025

El país sede contará con dos plazas y acogerá el torneo en las ciudades de Buenos Aires, usando estadios como el Nuevo Francisco Urbano y el Florencio Sola, pertenecientes a Deportivo Morón y Banfield, respectivamente. 

La respectiva competencia se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, similar al calendario que se manejó en la edición pasada. La fase de grupos iniciaría desde el jueves 2 de este mes y llegaría a su fin alrededor del 9 de octubre. 

 

Lea también
Image
Jugadores de la Selección Colombia se despedirían de Barranquilla

Selección Colombia: los 6 futbolistas que jugarían su último partido de Eliminatoria en Barranquilla

Ver más

Los ocho mejores equipos, es decir los dos primeros de cada uno de los grupos correspondientes, clasificarán a la instancia de cuartos de final. Las semifinales se estarían jugando entre el 14 y 15, para finalmente decretar a los dos mejores que disputarían el trofeo el 18 de octubre. 

En otras noticias: DAYRO MORENO UNE AL PAÍS, PERO... ¿NO HAY MÁS?

Lea también: ¿Cuántos partidos se pierde Mayra con la Selección Colombia tras grave lesión?

¿Cómo se definen los representantes colombianos para la Libertadores?

Los representantes colombianos a la Copa Libertadores Femenina 2025 serán el campeón y el subcampeón de la Liga BetPñay Femenina de Colombia, definidos al concluir el torneo en septiembre 2025.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Copa Libertadores

Copa Libertadores

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen
Copa Libertadores Femenina

Copa Libertadores Femenina

Imagen

Liga Betplay Femenina

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Imagen
Selección Argentina

Argentina

Cargando más contenidos

Fin del contenido