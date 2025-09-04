Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 11:43
Conmebol tomó decisión Copa Libertadores: fechas y grupos definidos
Se llevó a cabo el sorteo para la Copa Libertadores 2025, definiendo los grupos y fechas para la disputa del trofeo.
Se empiezan a contar los días para que inicie una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina y se empiezan a ultimar detalles para que todos salga como se tiene planeado y vuelva a ser un éxito.
Ya se llevó a cabo el respectivo sorteo en donde los 16 equipos participantes fueron divididos en cuatro grupos, pero sigue haciendo falta definir a algunos clubes. Aún así también hay fechas y sedes pactadas, y los clubes se empiezan a mentalizar para ellas.
Le puede interesar: "Ustedes estarían eliminados": Polémica en contra de la selección
Fechas de la Copa Libertadores Femenina 2025
El país sede contará con dos plazas y acogerá el torneo en las ciudades de Buenos Aires, usando estadios como el Nuevo Francisco Urbano y el Florencio Sola, pertenecientes a Deportivo Morón y Banfield, respectivamente.
La respectiva competencia se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, similar al calendario que se manejó en la edición pasada. La fase de grupos iniciaría desde el jueves 2 de este mes y llegaría a su fin alrededor del 9 de octubre.
Los ocho mejores equipos, es decir los dos primeros de cada uno de los grupos correspondientes, clasificarán a la instancia de cuartos de final. Las semifinales se estarían jugando entre el 14 y 15, para finalmente decretar a los dos mejores que disputarían el trofeo el 18 de octubre.
✍️🏆 ¡Grupos definidos!#LibertadoresFEM | #LaGloriaEsDeEllas | #AGlóriaÉDelas pic.twitter.com/3CY3mNXFMD— CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) September 4, 2025
En otras noticias: DAYRO MORENO UNE AL PAÍS, PERO... ¿NO HAY MÁS?
Lea también: ¿Cuántos partidos se pierde Mayra con la Selección Colombia tras grave lesión?
¿Cómo se definen los representantes colombianos para la Libertadores?
Los representantes colombianos a la Copa Libertadores Femenina 2025 serán el campeón y el subcampeón de la Liga BetPñay Femenina de Colombia, definidos al concluir el torneo en septiembre 2025.
Fuente
Antena 2