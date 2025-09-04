Conmebol tomó decisión Copa Libertadores: fechas y grupos definidos

Se empiezan a contar los días para que inicie una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina y se empiezan a ultimar detalles para que todos salga como se tiene planeado y vuelva a ser un éxito.

Ya se llevó a cabo el respectivo sorteo en donde los 16 equipos participantes fueron divididos en cuatro grupos, pero sigue haciendo falta definir a algunos clubes. Aún así también hay fechas y sedes pactadas, y los clubes se empiezan a mentalizar para ellas.

Fechas de la Copa Libertadores Femenina 2025

El país sede contará con dos plazas y acogerá el torneo en las ciudades de Buenos Aires, usando estadios como el Nuevo Francisco Urbano y el Florencio Sola, pertenecientes a Deportivo Morón y Banfield, respectivamente.

La respectiva competencia se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, similar al calendario que se manejó en la edición pasada. La fase de grupos iniciaría desde el jueves 2 de este mes y llegaría a su fin alrededor del 9 de octubre.