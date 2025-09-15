CONMEBOL tomó histórica decisión para la Copa Libertadores Femenina

Queda menos de un mes para que el continente vibre al ritmo de la alegría del fútbol femenino en la Copa CONMEBOL Libertadores que se llevará a cabo en Argentina. Banfield y Morón serán las sedes de 16 clubes que luchan por la gloria eterna. Entre esos equipos aparecen Independiente Santa Fe y Deportivo Cali.

Sin confirmar todavía el grupo de Santa Fe y Cali, a la espera de que se defina la campeona (las cardenales ganaron la ida 1-0 en Bogotá), la ganadora del título será cabeza del grupo D enfrentando a Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile. Por su parte, la subcampeona estará en el grupo A donde se verá las caras con Corinthians, Always Ready y la campeona de la liga de Ecuador.

En ese orden de ideas, la CONMEBOL tomó cartas en el asunto y decidió darle gusto al continente con una noticia más que esperada, especialmente en una competencia de este tipo de reconocimiento y calibre. El ente aseguró que, desde la primera fecha de la Copa Libertadores habrá VAR en cada partido.

VAR EN TODOS LOS PARTIDOS UNA HISTÓRICA DECISIÓN

La tecnología estará en todos los compromisos, sin importar que sea fase de grupos o finales. Sin duda alguna, esto demuestra la evolución del torneo más importante a nivel de clubes, dado que, anteriormente, solo las instancias finales tenían derecho al uso de la video asistencia arbitral.

Para nadie es un secreto que el VAR llegó para quedarse sin importar lo polémico que a veces pueda llegar a ser el uso porque en algunos casos se sigue utilizando mal. No obstante, es una decisión que se estaba esperando desde hace un tiempo con la necesidad de tratar de hacer más justa toda la competencia.

Por medio de un comunicado, la CONMEBOL confirmó que, “la Confederación Sudamericana de Fútbol, a través de su Dirección de Competiciones y Operaciones y su Comisión de Árbitros, anunció que el Sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR) será implementado por primera vez en la totalidad de los partidos de la CONMEBOL Libertadores Femenina 2025, que se disputará del 02 al 18 de octubre en Argentina.

Este logro representa un gran esfuerzo logístico y monetario para la CONMEBOL, que busca seguir fortaleciendo sus pilares fundamentales: la justicia deportiva, la transparencia y la aplicación de reglas claras dentro del campo de juego.

El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, confirmó este importante anuncio, que fue comunicado oficialmente a todas las Asociaciones Miembro y clubes participantes a través de la Dirección de Competiciones y Operaciones.

Antes, el VAR se implementaba recién en la Fase Final del torneo femenino; desde esta edición, se utilizará desde la Fecha 1 hasta la última jornada, reafirmando el compromiso con el juego limpio”.

SANTA FE Y CALI VAN A ROMPER LA HISTORIA

Independiente Santa Fe no ha terminado la serie contra el Cali y ya se empezó a mover con miras a la Copa Libertadores. Ya oficializaron a Ysaura Viso, María Nela Carvajal, Leury Basanta y a Sara Sofía Martínez, además de la base que está en la final a la espera de poder dar un golpe histórico.

Las cardenales son las actuales subcampeonas del continente y ya habían quedado segundas anteriormente. La idea es ahora poder dar el golpe y obtener ese ansiado título que le hace falta a Omar Ramírez dentro del cuadro bogotano. Quedar campeona sería igualarle al Atlético Huila, únicas campeonas de Colombia.

Por los lados del Deportivo Cali, esta será la tercera vez en la que cuarta vez en la que participan en la Copa Libertadores. La primera vez fue en 2021 como campeonas, luego lo hicieron en 2022 como subcampeonas y, al ganar la Liga BetPlay de 2024 afrontaron una nueva Libertadores. Sin embargo, el reto es llegar a una final.

En la primera participación, quedaron eliminadas en cuartos de final contra Nacional de Uruguay. Posteriormente, se quedaron en semifinales cayendo con Boca Juniors en una serie que se definió por penales. En 2024 llegaron nuevamente a los cuartos y cayeron ante Independiente del Valle con un marcador de 0-3.