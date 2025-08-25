Conmebol tomó sorpresiva decisión con el VAR en Libertadores y Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) se sumó a las recomendaciones hechas por la International Football Association Board (IFAB) y la FIFA con respecto al uso del VAR en sus competiciones.

Este lunes 25 de agosto, la Conmebol dio a conocer que con el objetivo de mantener su compromiso con la transparencia y el desarrollo del arbitraje sudamericano, desde los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores y la Copa Conmebol Sudamericana se anunciarán en vivo las decisiones de las acciones revisadas en el VAR.