Cargando contenido

Decisión de Conmebol con el VAR
Decisión de Conmebol con el VAR
AFP
Copa Libertadores
Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 16:26

Conmebol tomó sorpresiva decisión con el VAR en Libertadores y Sudamericana

La Conmebol trabaja en la "transparencia y el desarrollo del arbitraje sudamericano".

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) se sumó a las recomendaciones hechas por la International Football Association Board (IFAB) y la FIFA con respecto al uso del VAR en sus competiciones.

Este lunes 25 de agosto, la Conmebol dio a conocer que con el objetivo de mantener su compromiso con la transparencia y el desarrollo del arbitraje sudamericano, desde los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores y la Copa Conmebol Sudamericana se anunciarán en vivo las decisiones de las acciones revisadas en el VAR.

Lea también
Image
Trofeo de la Copa Libertadores Femenina

Conmebol anunció fecha y hora del sorteo de Copa Libertadores Femenina

Ver más

De esta manera, el árbitro principal de cada partido explicará en vivo, a través de los altavoces de los estadios, la decisión tomada, luego de acudir al VAR para revisar alguna jugada. 

"Una medida que busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación", explicó la Conmebol.

Lea también
Image
Balón de la Liga Betplay 2025-II

Cinco futbolistas colombianos que están sin contrato: encontrarán equipo

Ver más

La novedad e implementará desde los cuartos de final en la Copa Conmebol Libertadores y en la Copa Conmebol Sudamericana.

Los partidos de esta fase en los torneos de clubes más importantes del continente se jugarán entre el 17 y el 26 de septiembre.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Conmebol

Conmebol

Imagen
Copa Libertadores

Copa Libertadores

Imagen
Copa Sudamericana

Copa Sudamericana

Cargando más contenidos

Fin del contenido