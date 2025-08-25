Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 16:26
Conmebol tomó sorpresiva decisión con el VAR en Libertadores y Sudamericana
La Conmebol trabaja en la "transparencia y el desarrollo del arbitraje sudamericano".
La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) se sumó a las recomendaciones hechas por la International Football Association Board (IFAB) y la FIFA con respecto al uso del VAR en sus competiciones.
Este lunes 25 de agosto, la Conmebol dio a conocer que con el objetivo de mantener su compromiso con la transparencia y el desarrollo del arbitraje sudamericano, desde los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores y la Copa Conmebol Sudamericana se anunciarán en vivo las decisiones de las acciones revisadas en el VAR.
De esta manera, el árbitro principal de cada partido explicará en vivo, a través de los altavoces de los estadios, la decisión tomada, luego de acudir al VAR para revisar alguna jugada.
"Una medida que busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación", explicó la Conmebol.
La novedad e implementará desde los cuartos de final en la Copa Conmebol Libertadores y en la Copa Conmebol Sudamericana.
Los partidos de esta fase en los torneos de clubes más importantes del continente se jugarán entre el 17 y el 26 de septiembre.
Fuente
Antena 2