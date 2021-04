Convocados en Atlético Nacional para debutar en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Atlético Nacional está listo para debutar en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores cuando reciba este jueves 22 de abril a Universidad Católica de Chile en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira.

Para el encuentro en la capital del departamento de Risaralda, Alexandre Guimaraes, director técnico del conjunto 'verdolaga', convocó 23 jugadores.

Entre el listado de futbolistas reservados no hay grandes novedades ya que está el total del plantel a disposición al no registrar lesionados y después de conocer las pruebas PCR, las cuales no arrojaron contagiados de coronavirus.

Convocados en Nacional para recibir a Universidad Católica:

Porteros: Aldair Quintana, Kevin Mier y Sebastián Guerra

Defensas: Brayan Córdoba, Danovis Banguero, Emmanuel Olivera, Geisson Perea, Jonathan Marulanda, Nicolás Hernández, Yerson Mosquera.

Volantes: Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Baldomero Perlaza, Michael Chacón, Yerson Candelo, Alex Castro, Andrés Andrade, Jarlan Barrera, Déinner Quiñones y Vladimir Hernández

Delanteros: Jonatan Álvez, Jefferson Duque y Tomás Ángel