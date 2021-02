Copa Libertadores 2021: sorteados los rivales de Nacional y Junior en fase previa

Este viernes en Asunción, Paraguay, se llevó a cabo el sorteo de las tres primeras fases previas de la Copa Conmebol Libertadores; torneo que tiene una millonaria bolsa de premios y al Palmeiras brasileño como campeón de la competencia.

Por Colombia están presentes en la segunda fase previa Atlético Nacional y Junior de Barranquilla; mientras que América de Cali y Santa Fe están en la fase de grupos y serán sorteados en abril.

Lea también: Copa Sudamericana 2021: definidos los cruces de Cali, Tolima, Pasto y Equidad

Sorteo Copa Libertadores

Fase previa 1

Llave 1: Uruguay 4 vs Universidad Católica de Ecuador

Llave 2: César Vallejo (Per) vs Caracas (Ven)

Llave 3: Royal Pari (Bol) vs Guaraní (Par)

Fase previa 2



Llave 1: (Ganador llave 1) vs Libertad (Par)

Llave 2: Brasil 7 vs Ayacucho (Per)

Llave 3: Uruguay 3 vs Bolívar (Bol)

Llave 4: Chile 3 vs San Lorenzo (Arg)

Llave 5: Brasil 8 vs Deportivo Lara (Ven)

Llave 6: (Ganador llave 2) vs Junior (Col)

Llave 7: Chile 4 vs Independiente del Vale (Ecu)

Llave 8: (Ganador llave 3) vs Atlético Nacional (Col)



Junior enfrentará al ganador de la llave entre César Vallejo y Caracas, cerrando como visitante; mientras que Nacional se cruzará ante Royal Pari o Guaraní, también terminando fuera de casa.

De interés: Liga femenina colombiana, en retroceso

Los ganadores de la fase previa clasificarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores y los perdedores accederán a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.