La Copa Libertadores 2023 fue sorteada, pues este miércoles se conoció la suerte de los equipos que estarán jugando las rondas previas del torneo, con la ilusión de alcanzar un lugar en la fase de grupos.

Y es que -al igual que en las ediciones anteriores del torneo- habrá tres fases previas a la ronda de grupos. En la primera se jugarán tres duelos, en la segunda habrá ocho llaves, y ya en la tercera solo cuatro cruces (los cuales dejarán la misma cantidad de clasificados a grupos).

En la primera fase no habrá equipos de Argentina, Brasil, Colombia ni Chile, y será en la segunda fase cuando sus representantes ya empiecen a disputar el torneo. Asimismo, es importante que todos los cruces (desde primera ronda) se disputarán a ida y vuelta.

Copa Libertadores 2023: así quedaron las llaves de las fases previas

Fase 1

Nacional (Par) vs Sport Huancayo (Per) - E1

Nacional Potosí (Bol) vs El Nacional (Ecu) - E2

Boston River (Uru) vs Zamora (Ven) - E3

Fase 2

Carabobo (Ven) vs Atlético Mineiro (Bra) - C1

E1 vs Sporting Cristal (Per) - C2

Deportivo Maldonado (Uru) vs Fortaleza (Bra) - C3

E2 vs Independiente Medellín (Col) - C4

Magallanes (Chi) vs Always Ready (Bol) - C5

Curicó Unido (Chi) vs Cerro Porteño (Par) - C6

E3 vs Huracán (Arg) - C7

Universidad Católica (Ecu) vs Millonarios (Col) - C8

Fase 3

C1 vs C8

C2 vs C7

C3 vs C6

C4 VS C5

*El equipo ubicado en primer lugar terminará la serie como visitante.

Copa Libertadores 2023: fechas de los partidos de las fases previas

Cabe recordar que la primera fase se jugará entre el 7 y el 16 de febrero; la segunda del 21 de de febrero al 2 de marzo y la tercera del 7 al 16 de marzo.

