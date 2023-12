Copa Libertadores 2024: definidos los cruces de las fases previas

Este martes se llevó a cabo el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2024. En Luque, Paraguay, se dieron cita los representantes de los 19 clubes que deberán jugar las fases previas para convertirse en uno de los cuatro clasificados a la fase de grupos.

Allí aparecían varios clubes históricos del continente que no lograron entrar a la fase de grupos desde sus respectivas ligas. Nacional de Uruguay, Colo Colo, Atlético Nacional y Sporting Cristal eran los de mayor historia en el sorteo.

Inicialmente, fue sorteada la fase 1 en la que había seis clubes. Los venezolanos de Academia Puerto Cabello que jugarán ante Defensor Sporting de Uruguay. Aurora de Bolivia que se medirá al Melgar de Perú y Aucas de Ecuador que se medirá al finalista de 2014, Nacional de Paraguay.

Lea también: América conoció su suerte en la Copa Sudamericana: este será su rival

Los conjuntos colombianos definieron sus rivales para empezar el camino hacia la zona de grupos. Águilas Doradas será rival del Bragantino de Brasil, M mientras que Atlético Nacional se medirá ante el ganador de la serie entre Aucas y Nacional.

Posteriormente, se jugará la fase tres, en donde los ganadores de la fase dos serán sorteados y definirán sus enfrentamientos. Allí, en la última fase previa saldrán los cuatro equipos ganadores que completarán los 32 clasificados a la fase de grupos.

Le puede interesar: Copa Sudamericana 2024: definidos los cruces de primera fase

Así quedó la fase 1 de la Copa Libertadores 2024

Academia Puerto Cabello (VEN) VS Defensor Sporting (E1)

Aurora (BOL) vs Melgar (PER) (E2)

Aucas (ECU) vs Nacional (PAR) (E3)

Así quedó la fase 2 de la Copa Libertadores 2024

Águilas Doradas (COL) vs Bragantino (BRA)

E3 vs Atlético Nacional (COL)

Always Ready (BOL) vs Sporting Cristal (PER)

Godoy Cruz (ARG) vs Colo Colo (CHI)

Sportivo Trinidense (PAR) vs El Nacional (ECU)

E1 vs Nacional (URU)

Portuguesa (VEN) vs Palestino (CHI)

E2 vs Botafogo (BRA)