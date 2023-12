Copa Libertadores 2024: el camino de Nacional a la fase de grupos

Este martes 19 de diciembre se sorteó la fase previa de la Copa Libertadores y entendiendo en cuenta la participación de los equipos colombianos, Atlético Nacional ya conoce su camino para llegar hasta la fase de grupos.

Primero lo que se hizo fue el sortero de la fase 1 que quedó de la siguiente forma:

E1: Puerto Cabello (VEN) - Defensor Sporting (URU)

E2: Aurora (BOL) - Melgar (PER)

E3: Aucas (ECU) - Nacional (PAR)

El 7 y 14 de febrero se realizarán los enfrentamientos entre los 6 equipos de esta fase.

Por su parte, después se sorteó la fase 2, donde está Nacional y la cual se llevará a cabo el 21 y 28 de febrero. Así quedaron las llaves:

Aguilas Doradas (COL) vs Bragantino (BRA)

E3 (Aucas o Nacional) vs Atletico Nacional (COL)

Always Ready (BOL) vs Sporting Cristal (PER)

Godoy Cruz (ARG) vs Colo Colo (CHI)

Sportivo Trinidense (PAR) vs El Nacional (ECU)

E1 (Puerto Cabello o Defensor Sporting) vs Nacional (URU)

Portuguesa (VEN) vs Palestino (CHI)

E2 (Aurora o Melgar) vs Botafogo (BRA)

Así las cosas, en caso de que Nacional gane, tendrá que ir a la tercera fase, donde podría tener como rival a Palestino de Chile o a Portuguesa de Venezuela.

Según el calendario de la Conmebol, estos compromisos se vivirían entre el 6 el 13 de marzo, pues se tiene planeado que la fase de grupos arranque sobre el 3 de abril.