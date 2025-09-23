Copa Libertadores 2025: confirmado el primer clasificado a semifinales

Este martes 23 de septiembre se resolvió la primera llave de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en consecuencia, se conoció al primer club instalado en las semifinales del torneo continental.

Puede leer: Liga Betplay 2025: equipo tradicional podría descender por faltas legales

En ese caso, Racing de Avellaneda es el primer equipo clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, luego de doblegar a Vélez Sarsfield en su llave de cuartos de final. Los de Gustavo Costas se impusieron 2-0 en el marcador global.

En el partido disputado en el Cilindro, Racing se impuso 1-0 con anotación de Santiago Germán Solari al minuto 37 del segundo tiempo, en el que resultó un partido sufrido para los locales, en vista de que le fue invalidado un gol a Vélez puesto que el VAR le indicó al árbitro que la pelota no había traspasado la línea de fondo en su totalidad.

Así, sumando el 1-0 que consiguió la Academia en Liniers el pasado martes con anotación de Adrián 'Maravilla' Martínez, Racing se quedó con un 2-0 que lo instala directamente en las semifinales de Copa Libertadores.