Copa Libertadores 2025: confirmado el primer clasificado a semifinales
El próximo jueves 25 de septiembre quedarán definidas las dos llaves de 'semis' del torneo continental.
Este martes 23 de septiembre se resolvió la primera llave de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en consecuencia, se conoció al primer club instalado en las semifinales del torneo continental.
En ese caso, Racing de Avellaneda es el primer equipo clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, luego de doblegar a Vélez Sarsfield en su llave de cuartos de final. Los de Gustavo Costas se impusieron 2-0 en el marcador global.
En el partido disputado en el Cilindro, Racing se impuso 1-0 con anotación de Santiago Germán Solari al minuto 37 del segundo tiempo, en el que resultó un partido sufrido para los locales, en vista de que le fue invalidado un gol a Vélez puesto que el VAR le indicó al árbitro que la pelota no había traspasado la línea de fondo en su totalidad.
Así, sumando el 1-0 que consiguió la Academia en Liniers el pasado martes con anotación de Adrián 'Maravilla' Martínez, Racing se quedó con un 2-0 que lo instala directamente en las semifinales de Copa Libertadores.
Rival de Racing en semifinales de la Copa Libertadores 2025
Aún no se conoce el rival de Racing en semifinales de la Copa Libertadores 2025, puesto que este será el ganador de la llave entre Flamengo y Estudiantes, la cual va ganando 2-1 el cuadro brasileño, y que se definirá el próximo jueves 25 en La Plata.
Lo cierto es que, sin importar el equipo que pase a semifinales, Racing Club de Avellaneda cerrará como local su serie debido a la buena colación que tuvo en la fase de grupos.
¿Cuándo son las semifinales de la Libertadores?
Las semifinales de la Copa Libertadores de América en su edición 2025 se disputarán en las semanas del 21 al 23 y 28 al 30 de octubre. La final se jugará en el estadio Monumental de Lima (Perú).
