Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 21:42
Copa Libertadores 2025: Definidas las cuatro llaves de cuartos de final
Los cuartos de final del torneo continental tendrán a ocho equipos campeones de América.
La Copa Libertadores 2025 definió este jueves los cuatro cruces de cuartos de final. Inicialmente, todo dio arranque en la jornada del martes Cuando Vélez dejó en el camino a Fortaleza y Racing hizo lo propio con Peñarol de Montevideo.
- Vélez vs Racing
- Estudiantes de La Plata vs Flamengo
- Sao Paulo vs Liga de Quito
- Palmeiras vs River Plate
Fuente
Antena 2