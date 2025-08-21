Copa Libertadores 2025: Definidas las cuatro llaves de cuartos de final

La Copa Libertadores 2025 definió este jueves los cuatro cruces de cuartos de final. Inicialmente, todo dio arranque en la jornada del martes Cuando Vélez dejó en el camino a Fortaleza y Racing hizo lo propio con Peñarol de Montevideo.

Vélez vs Racing

Estudiantes de La Plata vs Flamengo

Sao Paulo vs Liga de Quito

Palmeiras vs River Plate