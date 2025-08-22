Copa Libertadores 2025: fixture oficial para las llaves de cuartos de final

La CONMEBOL dio a conocer el cronograma oficial para los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, etapa en la que se destacan apasionantes choques entre clubes argentinos y brasileños, además de la presencia de LDU Quito como el único representante ecuatoriano en competencia. Los partidos de ida se disputarán entre el 16 y el 18 de septiembre, mientras que las revanchas se jugarán del 23 al 25 del mismo mes.

La acción comenzará el martes 16 de septiembre en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires. Vélez Sarsfield recibirá a Racing Club en un duelo totalmente argentino, correspondiente a la llave S2. El encuentro se disputará a las 19:00 hora local (17:00 Colombia), con transmisión de Paramount y ESPN/Disney+. Este choque promete intensidad, ya que ambos equipos han mostrado gran nivel en fases anteriores y buscan volver a una semifinal tras varios años de ausencia.

La jornada seguirá el miércoles 17 de septiembre con uno de los duelos más esperados del torneo: River Plate frente a Palmeiras, una verdadera final anticipada. El compromiso se jugará en el Más Monumental de Buenos Aires a las 21:30 hora local (19:30 Colombia). Corresponde a la llave S4 y será televisado por ESPN/Disney+, con amplia cobertura internacional en canales como Globo, Telefé y Chilevisión. El equipo de Martín Demichelis se medirá ante el actual campeón brasileño en una serie que promete emociones de principio a fin.

El jueves 18 de septiembre habrá doble jornada. Primero, a las 17:00 hora local (22:00 GMT) en el Rodrigo Paz Delgado de Quito, la LDU recibirá al poderoso São Paulo, por la llave S1. Más tarde, a las 21:30 hora local (00:30 GMT) en el mítico Maracaná de Río de Janeiro, Flamengo será anfitrión de Estudiantes de La Plata, cerrando la ida de los cuartos en la llave S3.

Los partidos de vuelta mantendrán el mismo orden de enfrentamientos, pero invirtiendo las localías. El martes 23 de septiembre, Racing recibirá a Vélez en El Cilindro de Avellaneda a las 19:00 hora local (17:00 Colombia). Un día después, el miércoles 24, será turno de la revancha entre Palmeiras y River Plate en el Allianz Parque de São Paulo, también a las 21:30 hora local.

La definición de las llaves se completará el jueves 25 de septiembre con dos partidos decisivos: a las 19:00 hora local (19:00 Colombia). São Paulo jugará en el Morumbis ante LDU Quito, mientras que a las 21:30 hora local, Estudiantes intentará hacerse fuerte en el UNO Jorge Luis Hirschi frente a Flamengo.

Con esta programación confirmada, la expectativa crece en toda Sudamérica. La Copa Libertadores 2025 entra en su fase más vibrante, donde solo cuatro equipos alcanzarán las semifinales. Entre clásicos nacionales y choques de potencias históricas, el continente se prepara para disfrutar de una instancia de altísimo nivel futbolístico.