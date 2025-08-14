Botafogo Vs LDU Quito EN VIVO 14 de agosto: cómo ver Copa Libertadores

Inicia nueva instancia de la Copa Libertadores en donde dos de los protagonistas serán Botafogo vs LDU Quito, dos escuadras que llegan con la necesidad de sacar diferencia en el marcador global desde el partido de ida para no poner en riesgo su clasificación a los cuartos de final.

La escuadra brasileña tendrá la oportunidad de auspiciar como local y llega con la frente en alto, ya que en la tabla de posiciones del Brasileirao se mantiene en la quinta casilla que le permite quedarse con uno de los cupos a la fase clasificatoria de la Copa Libertadores 2026.

Mientras que el equipo ecuatoriano también cuenta con un buen presente en la Serie A, siendo tercero en la tabla con 43 puntos y quedando con el cupo directo a la siguiente fase del certamen.

Siga Botafogo vs LDU Quito EN VIVO el 14 de agosto: hora y canal para ver Copa Libertadores

El compromiso entre Botafogo vs LDU Quito se jugará en el Estadio Olímpico Nilton Santos a partir de las 17:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 19:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada de la Copa Libertadores, se podrá ver a través de ESPN, Fox Sports 2 y Disney +. Además también podrá seguirlo por Antena 2.